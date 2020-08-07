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7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Народный праздник "Анна Летняя" отмечается 7 августа. Он посвящен дню кончины святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Другие названия праздника: "Макар", "Анна и Макарий", "Анна Холодная", "Зимоуказница".

По этому дню предсказывали время наступления и характер будущей зимы. Продолжалась жатва. 7 августа также отмечали свой праздник странники, или как их называли в народе, "калики перехожие".

Выйдя замуж за Иоакима еще молоденькой девушкой, Анна более полувека молила Бога о том, чтобы он послал им ребенка. После того как священник отказал Иоакиму в принесении жертвы, тот решил удалиться в пустыню близ города Назарет, где они с женой жили в то время. В пустыне к Иоакиму явился ангел с вестью о том, что очень скоро Анна забеременеет и наказал наречь дочь Марией. Так на землю пришла Богородица.

Анна, хотя и носила прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: "Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря". В то же время светлый и теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый - снежную и теплую. Наблюдали и за муравьями: если они начинали резко увеличивать муравейники, следовало ждать холодной зимы.

День Анны Летней

7 августа начинали собирать ягоды черемухи и второй урожай грибов. Обрезались отцветающие бутоны роз. Продолжались и работы в поле: крестьяне жали колосья хлеба, клали их в копны и свозили домой. Принято было помогать тем односельчанам, которые не успевали в срок со сбором урожая.

Что не рекомендуется делать 7 августа:

  • Нельзя 7 августа вечером, а тем более ночью, гулять. В старину люди не сомневались, что именно в этот день злые духи способны наслать на гуляющих болезни и неудачи.

  • Запрещены на Анну Летнюю любые скандалы. Даже если вы полностью уверенны в своей правоте, в этот день не стоит из-за этого напрягаться, потому что вы в итоге можете потерять гораздо больше.

Народные приметы 7 августа

  • Если утренник холодный, и зима холодная.

  • Погода до обеда предсказывает погоду зимы до декабря, а погода после обеда - после декабря.

  • Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, если же идет дождь - зима будет снежная и теплая.

  • Много желудей на дубе - к теплой зиме.

  • Если аисты решили начать приготовления к отлету, значит зима сулит быть ранней и морозной, а весна, наоборот, теплой.

  • Если муравьи начинают увеличивать муравейники - будет суровая зима.

  • Если зазеленеет овес (второй раз) - это к дождливой осени.

  • Родившиеся 7 августа будут иметь крепкое здоровье и плодотворную жизнь.

У кого именины 7 августа?

Александр, Анна.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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