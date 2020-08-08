8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Сегодня Православная церковь вспоминает святого Ермолая, одного из Никомидийских мучеников.

Никомидийский мученик Ермолай жил и вел праведный образ жизни в III веке нашей эры. Это было периодом преследований гонений на христиан, которое началось во время правления императора Диоклетиана и продолжалось его преемниками до 313 года. Исторические данные гласят, что в за десять лет до этого, в 303 году, диоклетианские легионеры сожгли церковь, в которой проповедовал Ермолай, а также подвергли множество людей жестоким пыткам.

Ермолаю с собратьями Ермократом и Ермиппом удалось укрыться на окраине. Там они скрытно продолжали проповедовать христианство. В списке учеников Ермолая был и святой Пантелеймон.

Позднее святой вместе с его последователями был схвачен язычники. Перед ним было поставлено условие – либо отречение от веры и приношение жертву языческим идолам, либо смерть. Ермолай и его собратья отказались предать веру, за что были обезглавлены.

Ермолаю молятся об укреплении веры и защите добрых помыслов, а также о восстановлении здоровья.

Запреты

Представителям женского пола лучше не работать в поле и на огороде, иначе существует вероятность надорвать здоровье.

Также не желательно в этот день шить и вязать. Ослушавшаяся этого запрета девушка будет несчастлива в браке.

Все остальные дела нужно выполнять с энтузиазмом. Никакого труда спустя рукава. Иначе ждите гнева судьбы.

Не нужно никому одалживать деньги, однако самому в долг брать можно.

Старайтесь есть в меру. Тот, кто объестся в этот день может навлечь проблемы со здоровьем.

Нужно постараться в этот день много не есть. Считается, что у того, кто будет объедаться 8 августа, могут начаться проблемы со здоровьем.

Приметы

На Ермолая — хлеба прибираю.

Если утром — холодная роса, днем загремят небеса.

Мухи кусаются и становятся назойливыми – жди дождя.

Лягушки прыгают около водоемов по берегу – тоже к дождю.