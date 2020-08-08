У кого сегодня день ангела: значение имени и самые трогательные поздравления

Сегодня, 8 августа, день ангела отмечают люди, которые носят очень красивое имя "Сергей".

Сергей (Sergius) - это римское родовое имя, которое относят к патрицианскому роду Сергеев. Более глубокая этимология имени затруднительна, так как сам род Сергеев относит себя аж к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имя Сергей - "высокий" или "знатный", но это достаточно спорная версия.

Отметим также, что трансформация от родового до личного имени - это достаточно распространенная история. Так от родового имени Maximus произошло имя Максим, а от родового имени Camillus берет свое начало имя Камиль.

Но есть еще одна версия происхождения имени Сергей, хотя она тоже латинская. Известно, что имя Сергей даже в русском языке имело сначала форму Сергий, а вот уже имя Сергий в свою очередь происходит от латинского "servi dei". Если это так, то значение имени Сергей - "слуга Бога", потому что именно так переводится "servi dei" с латыни.

Мало встретишь людей столь же общительных и открытых миру, как Сергей. Он обладает глубиной чувств и порой непредсказуемо себя ведет. Из Сергея может выйти неплохой креативщик – он легко выдвигает новые идеи, в состоянии самостоятельно реализовать каждую из них. Можете быть уверены, что все, кого он привлечет к процессу воплощения, пройдут с его стороны тщательный отбор. Сергею не свойственно скрывать или пытаться иначе преподнести все грани своего характера, поэтому и хорошее, и плохое в нем всегда на виду.

Однако чувства Сергей пытается держать в себе. Ему приятнее и легче действовать, чем проявлять какие-либо эмоции. Способность к участию и тактичность появляется у этого мужчины лишь в солидном возрасте. Сергей считает себя хитрым человеком, но он часто недооценивает оппонента и попадает впросак. Жизнь Сереже известна хорошо, но отдельного человека ему понять сложно.

Поздравления

Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновенье.

Ты усади гостей за стол —

И ждет огромное везенье!

Твое имя — Сергей — и "почтенный", и "ясный",

У тебя беспокойное сердце,

И ты знаешь, что это-то ведь и прекрасно:

Может многое в жизни успеться!

Ты ярчайшая личность, хороший приятель.

Пусть тебя не оставит твой ангел.

С именинами я поздравляю! И кстати,

Пожелать хочу: будь ты, Сереженька, счастлив!

Поздравляю Вас, Сергей, с именинами!

Сбудутся мечты пускай любимые!

И пусть чашей полной будет дом,

Чтоб любовь всегда царила в нем!

Вам вовек желаю не грустить,

Все, что нужно — сразу находить!

Пусть тоска навеки Вас покинет,

И невзгоды с нею пускай сгинут!

Сережа, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Сергей, в твой праздник замечательный

Ты поздравленья прими.

Побед желаю основательных,

И встреч с хорошими людьми.

Счастливых дней, красивых праздников,

Большой и искренней любви.

И чтоб события прекрасные

Венчали все года твои!

Сергей, желаю счастья море,

Пускай не будет в жизни горя,

Пускай сопутствует успех,

Чтоб был ты, друг, счастливей всех!

Пускай удача рядом будет,

И только искренние люди,

Хочу здоровья пожелать,

И никогда не унывать!

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!