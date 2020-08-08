У кого сегодня день ангела: значение имени и самые трогательные поздравления

Сергей (Sergius) - это римское родовое имя, которое относят к патрицианскому роду Сергеев. Более глубокая этимология имени затруднительна, так как сам род Сергеев относит себя аж к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имя Сергей - "высокий" или "знатный", но это достаточно спорная версия.
Отметим также, что трансформация от родового до личного имени - это достаточно распространенная история. Так от родового имени Maximus произошло имя Максим, а от родового имени Camillus берет свое начало имя Камиль.
Но есть еще одна версия происхождения имени Сергей, хотя она тоже латинская. Известно, что имя Сергей даже в русском языке имело сначала форму Сергий, а вот уже имя Сергий в свою очередь происходит от латинского "servi dei". Если это так, то значение имени Сергей - "слуга Бога", потому что именно так переводится "servi dei" с латыни.
Мало встретишь людей столь же общительных и открытых миру, как Сергей. Он обладает глубиной чувств и порой непредсказуемо себя ведет. Из Сергея может выйти неплохой креативщик – он легко выдвигает новые идеи, в состоянии самостоятельно реализовать каждую из них. Можете быть уверены, что все, кого он привлечет к процессу воплощения, пройдут с его стороны тщательный отбор. Сергею не свойственно скрывать или пытаться иначе преподнести все грани своего характера, поэтому и хорошее, и плохое в нем всегда на виду.
Однако чувства Сергей пытается держать в себе. Ему приятнее и легче действовать, чем проявлять какие-либо эмоции. Способность к участию и тактичность появляется у этого мужчины лишь в солидном возрасте. Сергей считает себя хитрым человеком, но он часто недооценивает оппонента и попадает впросак. Жизнь Сереже известна хорошо, но отдельного человека ему понять сложно.
Поздравления
Сергей, хочу я пожелать,
Чтоб ты почаще улыбался,
Чудес тебе! Не горевать!
Добиться чтоб всего старался,
Ведь твой день ангела пришел,
А, значит, с ним и вдохновенье.
Ты усади гостей за стол —
И ждет огромное везенье!
Твое имя — Сергей — и "почтенный", и "ясный",
У тебя беспокойное сердце,
И ты знаешь, что это-то ведь и прекрасно:
Может многое в жизни успеться!
Ты ярчайшая личность, хороший приятель.
Пусть тебя не оставит твой ангел.
С именинами я поздравляю! И кстати,
Пожелать хочу: будь ты, Сереженька, счастлив!
Поздравляю Вас, Сергей, с именинами!
Сбудутся мечты пускай любимые!
И пусть чашей полной будет дом,
Чтоб любовь всегда царила в нем!
Вам вовек желаю не грустить,
Все, что нужно — сразу находить!
Пусть тоска навеки Вас покинет,
И невзгоды с нею пускай сгинут!
Сережа, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Сергей, в твой праздник замечательный
Ты поздравленья прими.
Побед желаю основательных,
И встреч с хорошими людьми.
Счастливых дней, красивых праздников,
Большой и искренней любви.
И чтоб события прекрасные
Венчали все года твои!
Сергей, желаю счастья море,
Пускай не будет в жизни горя,
Пускай сопутствует успех,
Чтоб был ты, друг, счастливей всех!
Пускай удача рядом будет,
И только искренние люди,
Хочу здоровья пожелать,
И никогда не унывать!
Желаю в именины я, Сергей,
Тебе побольше преданных друзей,
Хорошим человеком оставаться,
Счастливым быть и чаще улыбаться.
Хочу тебе здоровья пожелать,
Не стоит ни о чем переживать.
Желаю много в жизни я побед,
Прожить на свете сто счастливых лет!