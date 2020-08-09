Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни

Сегодня Украине ожидается переменная облачность и жара - днем ​​до 29°, на юге - до 34° тепла.

В воскресенье на большей части территории Украины сохранится сухая и теплая до жары погода.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"В воскресенье - дожди местами с грозами на Севере и Западе. На Юге, Востоке и в Центре - сухая погода", - пишет синоптик Наталья Диденко.

Погода 9 августа, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 9 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +20...+22

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +30...+32

Донецк – +27...+29

Луганск +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28

Температура воздуха ночью 13-18°, днем 24-29°, на юге ночью 17-22°, днем 29-34°.

В столице - без осадков, температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.

Погода 10 августа, фото: meteo.gov.ua

Новая неделя в Украине начнется сухой ночью и небольшими кратковременными осадками днем в западных и северных областях. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, в южной части до 21°; днем 23-28°, в южных, восточных областях и на Закарпатье до 31°.

В Киеве завтра ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь, температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.

Наталья Диденко также предупреждает о скором ухудшении погоды по всей территории страны. "На следующей неделе дождей станет больше, жары - меньше", - пишет синоптик.