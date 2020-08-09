Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни

В воскресенье на большей части территории Украины сохранится сухая и теплая до жары погода.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
"В воскресенье - дожди местами с грозами на Севере и Западе. На Юге, Востоке и в Центре - сухая погода", - пишет синоптик Наталья Диденко.
Погода 9 августа, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на воскресенье, 9 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +20...+22
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +30...+32
Донецк – +27...+29
Луганск +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Температура воздуха ночью 13-18°, днем 24-29°, на юге ночью 17-22°, днем 29-34°.
В столице - без осадков, температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.
Погода 10 августа, фото: meteo.gov.ua
Новая неделя в Украине начнется сухой ночью и небольшими кратковременными осадками днем в западных и северных областях. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 13-18°, в южной части до 21°; днем 23-28°, в южных, восточных областях и на Закарпатье до 31°.
В Киеве завтра ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь, температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.
Наталья Диденко также предупреждает о скором ухудшении погоды по всей территории страны. "На следующей неделе дождей станет больше, жары - меньше", - пишет синоптик.