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Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни

Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Обновлено 07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня Украине ожидается переменная облачность и жара - днем ​​до 29°, на юге - до 34° тепла.

В воскресенье на большей части территории Украины сохранится сухая и теплая до жары погода.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"В воскресенье - дожди местами с грозами на Севере и Западе. На Юге, Востоке и в Центре - сухая погода", - пишет синоптик Наталья Диденко.

Погода 9 августа, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 9 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +28...+30

  • Львов – +26...+28

  • Ивано-Франковск – +25...+27

  • Тернополь – +25...+27

  • Черновцы – +26...+28

  • Хмельницкий – +25...+27

  • Луцк – +26...+28

  • Ровно – +26...+28

  • Житомир – +26...+28

  • Винница – +26...+28

  • Одесса – +30...+32

  • Николаев – +31...+33

  • Херсон – +31...+33

  • Симферополь – +31...+33

  • Кропивницкий – +27...+29

  • Черкассы – +26...+28

  • Чернигов – +25...+27

  • Сумы –  +20...+22

  • Полтава – +25...+27

  • Днепр – +27...+29

  • Запорожье – +30...+32

  • Донецк – +27...+29

  • Луганск +26...+28

  • Харьков – +26...+28

  • Киев – +26...+28

Температура воздуха ночью 13-18°, днем 24-29°, на юге ночью 17-22°, днем 29-34°.

В столице - без осадков, температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.

Погода 10 августа, фото: meteo.gov.ua

Новая неделя в Украине начнется сухой ночью и небольшими кратковременными осадками днем в западных и северных областях. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, в южной части до 21°; днем 23-28°, в южных, восточных областях и на Закарпатье до 31°.

В Киеве завтра ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь, температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.

Наталья Диденко также предупреждает о скором ухудшении погоды по всей территории страны.  "На следующей неделе дождей станет больше, жары - меньше", - пишет синоптик.

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Все по теме:

Погода, Жара, Укргидрометцентр, Август, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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