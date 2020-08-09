9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Народный праздник "Пантелеимон Целитель" отмечается 9 августа. В этот день церковью чтится святой великомученик Пантелеимон (Пантолеон). Другие названия праздника: "Целитель", "Палий".
В старину 9 августа начинался последний сбор лекарственных трав. Работать в поле в этот день было нельзя - считалось, что гроза может спалить или хлеб, или сено.
Пантелеимон родился в Никомидии и был молодым врачом. В начале IV века, во времена "великих гонений христиан", судьба познакомила его с проповедником Ермолаем, который открыл юноше глаза на истинного Бога и крестил его новым именем. Вера в Христа навлекла на Пантелеимона гнев "братьев по ремеслу". Его схватили и привели к императору. На предложение отречься от веры он ответил отказом. Разгневанный император приказал казнить врача.
В народе святой, которого иногда называли еще Палием, чтился как целитель, врачеватель и заступник лекарей и воинов. Ему молились об избавлении от недуга. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. Собранные в этот день травы обладали особой силой.
Что не рекомендуется делать 7 августа:
Заниматься тяжелым физическим трудом. Однако сидеть без дела тоже нельзя: сегодня приветствуется любая интеллектуальная работа.
Народные приметы 9 августа
Преобладание в радуге красного цвета обещает сильный ветер.
Муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь.
Сильно стрекочут и прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой.
Палий спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумно.
9 августа грех возить хлеб и сено - Пантелеймон сожжёт.
На Пантелея капуста кочешок завивает.
Все травы, собранные в этот день, будут обладать целебными свойствами.
Родившиеся 9 августа обладают даром целительства. Они хорошо разбираются в травах. Такие люди могут стать хорошими врачами.
У кого именины 9 августа?
Роман, Герман, Иван, Николай, Платон, Анфиса.