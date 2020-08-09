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9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В православной церкви 9 августа почитают память Пантелеймона - целителя, который числится в лике великомученика.

Народный праздник "Пантелеимон Целитель" отмечается 9 августа. В этот день церковью чтится святой великомученик Пантелеимон (Пантолеон). Другие названия праздника: "Целитель", "Палий".

В старину 9 августа начинался последний сбор лекарственных трав. Работать в поле в этот день было нельзя - считалось, что гроза может спалить или хлеб, или сено.

Пантелеимон родился в Никомидии и был молодым врачом. В начале IV века, во времена "великих гонений христиан", судьба познакомила его с проповедником Ермолаем, который открыл юноше глаза на истинного Бога и крестил его новым именем. Вера в Христа навлекла на Пантелеимона гнев "братьев по ремеслу". Его схватили и привели к императору. На предложение отречься от веры он ответил отказом. Разгневанный император приказал казнить врача.

Пантелеимон Целитель

В народе святой, которого иногда называли еще Палием, чтился как целитель, врачеватель и заступник лекарей и воинов. Ему молились об избавлении от недуга. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. Собранные в этот день травы обладали особой силой.

Что не рекомендуется делать 7 августа:

Заниматься тяжелым физическим трудом. Однако сидеть без дела тоже нельзя: сегодня приветствуется любая интеллектуальная работа.

Народные приметы 9 августа

  • Преобладание в радуге красного цвета обещает сильный ветер.

  • Муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь.

  • Сильно стрекочут и прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой.

  • Палий спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумно.

  • 9 августа грех возить хлеб и сено - Пантелеймон сожжёт.

  • На Пантелея капуста кочешок завивает.

  • Все травы, собранные в этот день, будут обладать целебными свойствами.

  • Родившиеся 9 августа обладают даром целительства. Они хорошо разбираются в травах. Такие люди могут стать хорошими врачами.

У кого именины 9 августа?

Роман, Герман, Иван, Николай, Платон, Анфиса.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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