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Заместитель Ермака Татаров требовал для Стерненко подозрения, предусматривающего пожизненное заключение

Заместитель Ермака Татаров требовал для Стерненко подозрения, предусматривающего пожизненное заключение
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Захарченко и действующий заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в прошлом году, будучи адвокатом, требовал у следователя СБУ объявить подозрение в умышленном убийстве и активисту Сергею Стерненко.

Журналисты Слідство.Інфо смогли получить копию обращения Татарова к следователю. 

Как указано в документе от 17 мая 2019 года, Татаров защищал интересы Олеси Кузнецовой - жены погибшего во время стычки со Стерненко в 2018 году Ивана Кузнецова. 

Еще один мужчина - Александр Исайкул - тогда получил ранения.

Ходатайство Татарова по делу Стерненко

Стерненко утверждает, что в тот вечер на него напали. В ходе столкновения ему нанесли телесные повреждения. Он получил ножевое ранение и закрытую черепно-мозговую травму. 

Ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины (Законченное покушение на убийство двух лиц) предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Олегу Татарову 38 лет. С 1999 года он начал службу в органах внутренних дел. В 2011 году стал заместителем начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел. В 2013 году входил в руководство комиссии МВД, которая расследовала убийства на Николаевщине.

Чиновник времен Януковича стал заместителем Ермака по силовому блоку: указ Зеленского

Татаров также был начальником Главного следственного управления МВД Украины времен Захарченко и курировал все дела против активистов Майдана. Татарова хотели назначить заместителем главы Херсонской ОГА, но после резонанса в СМИ херсонский губернатор решил этого не делать.

С 2014 года Татаров занимался адвокатской практикой. В 2016 году он был адвокатом Вадима Новинского.

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Олег Татаров, Сергей Стерненко.

Автор:

Телеграф
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