Заместитель Ермака Татаров требовал для Стерненко подозрения, предусматривающего пожизненное заключение

Журналисты Слідство.Інфо смогли получить копию обращения Татарова к следователю.
Как указано в документе от 17 мая 2019 года, Татаров защищал интересы Олеси Кузнецовой - жены погибшего во время стычки со Стерненко в 2018 году Ивана Кузнецова.
Еще один мужчина - Александр Исайкул - тогда получил ранения.
Стерненко утверждает, что в тот вечер на него напали. В ходе столкновения ему нанесли телесные повреждения. Он получил ножевое ранение и закрытую черепно-мозговую травму.
Ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины (Законченное покушение на убийство двух лиц) предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Олегу Татарову 38 лет. С 1999 года он начал службу в органах внутренних дел. В 2011 году стал заместителем начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел. В 2013 году входил в руководство комиссии МВД, которая расследовала убийства на Николаевщине.
Татаров также был начальником Главного следственного управления МВД Украины времен Захарченко и курировал все дела против активистов Майдана. Татарова хотели назначить заместителем главы Херсонской ОГА, но после резонанса в СМИ херсонский губернатор решил этого не делать.
С 2014 года Татаров занимался адвокатской практикой. В 2016 году он был адвокатом Вадима Новинского.