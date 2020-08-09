Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира заявил, что власть должна урегулировать вопрос статуса крымских татар, как коренного народа Крыма.

Зеленский отметил, что в Украине ведется работа над соответствующим законодательством. Об этом сообщает Офис президента.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что после начала временной оккупации крымского полуострова Россией вопросы защиты прав и закрепление в законодательстве особого статуса крымских татар стали еще более актуальными.

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина в сотрудничестве с международными партнерами рассмотрит вопрос об усилении санкций против РФ на фоне притеснения приходов ПЦУ со стороны оккупационной "власти" Крыма.