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Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе
Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе
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Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе

Зеленский о статусе крымских татар, как коренного народа Крыма: Мы наконец должны поставить точку в этом вопросе
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира заявил, что власть должна урегулировать вопрос статуса крымских татар, как коренного народа Крыма.

Зеленский отметил, что в Украине ведется работа над соответствующим законодательством. Об этом сообщает Офис президента.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что после начала временной оккупации крымского полуострова Россией вопросы защиты прав и закрепление в законодательстве особого статуса крымских татар стали еще более актуальными.  

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - сказано в сообщении. 

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Напомним, Украина в сотрудничестве с международными партнерами рассмотрит вопрос об усилении санкций против РФ на фоне притеснения приходов ПЦУ со стороны оккупационной "власти" Крыма. 

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Все по теме:

Крымские татары, Владимир Зеленский, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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