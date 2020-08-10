10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

День Прохора и Пармена отмечается 10 августа. В церковном календаре день посвящен памяти двух апостолов от семидесяти - Прохора и Пармена. Другие названия праздника: "День Прохора", "Прохоров день", "Менялы". По народному поверью, в этот день нельзя обменивать свои вещи на чужие - выгоды не будет.

Предание гласит, что Прохор был спутником апостола Петра, впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, то он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Впрочем, существует и другая версия: будто бы Пармен проповедовал Евангелие в Македонии и окончил свою жизнь мученической смертью при императоре Траяне.

Главное правило этого дня звучало так: "Прохоры-Пармены - не затевай мены". Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. Осуждала деревня охочих до мены: мол, обмен обману сродни. В старину твердо следовали этому правилу, даже купцы на Прохора не открывали своих лавок.

День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, которых чествовали особенно - им выражали свою благодарность и уважение.

Кузнец ассоциировался с силой и мастерством, кроме того, ему приписывали магические способности - ведь он умеет укрощать огонь и металл. Нередко кузнецов считали чем-то вроде колдунов. Надо вспомнить, что не было оберега мощнее от самой разнообразной нечистой силы, чем остро наточенный серп или топор. Этот человек обладал властью над злобными духами, недаром же в народных сказках ему удалось подковать лошадь самого черта.

Что не рекомендуется делать 7 августа:

В этот день девушкам запрещается заниматься рукоделием, поскольку это может привести к серьезным проблемам в личной жизни.

Не стоит также обмениваться чем-либо: полученная вещь быстро испортится.

Не рекомендуется в этот день заниматься продажами: деньги быстро исчезнут. Либо можно сильно продешевить при продаже.

Нельзя в этот день ругаться и сплетничать.

Народные приметы 10 августа

Щедрая роса поутру предвещает солнечный день.

Утром туман стелется по воде - быть хорошей погоде, а если поднимается вверх - быть дождю.

На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

Если в этот день безветренно и льет дождь - это к продолжительной непогоде.

Высоко плывущие облака - предвестники сухих и солнечных дней.

Прохор соху и борону ладит.

На Прохора и Пармена не будет толку от мены.

Кто в этот день меняет, дурака в придачу получает

Родившиеся 10 августа и по дереву могут работать и в кузнечном деле толк знают. Носить им следует опал.

У кого именины 9 августа?

Василий, Иван, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Анастасия, Антонина, Елена, Ирина.