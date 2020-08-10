Скачать
Понедельник, 10.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Число зараженных коронавирусом COVID-19 перевалило за 20 миллионов человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 перевалило за 20 миллионов человек
Ситуация в ООС: боевики опять открыли огонь
Ситуация в ООС: боевики опять открыли огонь
Динамо на фоне вспышки коронавируса в клубе анонсировало два контрольных матча
Динамо на фоне вспышки коронавируса в клубе анонсировало два контрольных матча
Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей
Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей

10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
День Прохора и Пармена отмечается 10 августа. В церковном календаре день посвящен памяти двух апостолов от семидесяти - Прохора и Пармена. Другие названия праздника: "День Прохора", "Прохоров день", "Менялы". По народному поверью, в этот день нельзя обменивать свои вещи на чужие - выгоды не будет.

Предание гласит, что Прохор был спутником апостола Петра, впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, то он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Впрочем, существует и другая версия: будто бы Пармен проповедовал Евангелие в Македонии и окончил свою жизнь мученической смертью при императоре Траяне.

Главное правило этого дня звучало так: "Прохоры-Пармены - не затевай мены". Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. Осуждала деревня охочих до мены: мол, обмен обману сродни. В старину твердо следовали этому правилу, даже купцы на Прохора не открывали своих лавок.

День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, которых чествовали особенно - им выражали свою благодарность и уважение.

День Прохора и Пармена

Кузнец ассоциировался с силой и мастерством, кроме того, ему приписывали магические способности - ведь он умеет укрощать огонь и металл. Нередко кузнецов считали чем-то вроде колдунов. Надо вспомнить, что не было оберега мощнее от самой разнообразной нечистой силы, чем остро наточенный серп или топор. Этот человек обладал властью над злобными духами, недаром же в народных сказках ему удалось подковать лошадь самого черта.

Что не рекомендуется делать 7 августа:

  • В этот день девушкам запрещается заниматься рукоделием, поскольку это может привести к серьезным проблемам в личной жизни.

  • Не стоит также обмениваться чем-либо: полученная вещь быстро испортится.

  • Не рекомендуется в этот день заниматься продажами: деньги быстро исчезнут. Либо можно сильно продешевить при продаже.

  • Нельзя в этот день ругаться и сплетничать.

Народные приметы 10 августа

  • Щедрая роса поутру предвещает солнечный день.

  • Утром туман стелется по воде - быть хорошей погоде, а если поднимается вверх - быть дождю.

  • На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

  • Если в этот день безветренно и льет дождь - это к продолжительной непогоде.

  • Высоко плывущие облака - предвестники сухих и солнечных дней.

  • Прохор соху и борону ладит.

  • На Прохора и Пармена не будет толку от мены.

  • Кто в этот день меняет, дурака в придачу получает

  • Родившиеся 10 августа и по дереву могут работать и в кузнечном деле толк знают. Носить им следует опал.

У кого именины 9 августа?

Василий, Иван, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Анастасия, Антонина, Елена, Ирина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: непобедимый супертяж Полайт Коффи избил соперника (Видео)
02 Выборы в Беларуси: появились результаты экзит-пола
03 Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)
04 Экс-вингер Шахтера оформил красивый дубль в Китае (Видео)
05 Шторм накрыл остров в Греции: уже пятеро погибших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Черное золото начало расти в цене
Черное золото начало расти в цене
Начало новой недели несет похолодание в Украину
Начало новой недели несет похолодание в Украину
Итоги 9 августа: ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, выборы в Беларуси и протесты в Бейруте
Вечерний дайджест: главные события 9 августа
10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь