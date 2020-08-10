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Кабмин усиливает контроль за карантином

Кабмин усиливает контроль за карантином
14:34 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
В правительстве приняли решение усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в стране. В частности, планируют увеличить число ежедневных тестов до 30 тысяч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом принято решение ввести ежедневное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

"Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина", - сказано в сообщении правительственного портала 10 августа. 

Как отметил премьер, до 15 сентября количество ежедневных тестов должно возрасти до 30 тысяч. Кроме того, введут будет введена маркировка тестируемых лиц.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - пояснил Шмыгаль.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кабмина поручил:

  • разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидрасследований;
  • руководителям ОГА и Министерству здравоохранения активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;
  • Нацполиции ежедневно во время заседания комиссии предоставлять отчетность о проверках по соблюдению карантина;
  • Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дій вдома".

Как сообщалось, на прошлой недели заболеваемость по коронавируса ставила антирекорды четыре дня подряд. В воскресенье и понедельник суточная заболеваемость пошла на спад. На утро 10 августа по данным Минздрава в Украине на коронавирусную инфекцию заболело 1 008 человек. 

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Все по теме:

Кабмин, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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