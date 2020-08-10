В Минздраве обновили списки "зеленых" и "красных" стран

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зон.

В Украине за последние две недели ежедневно коронавирусом болели в среднем более 38 человек на 100 000 населения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Следует напомнить, что все приезжающие из стран "зеленой зоны", без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанным не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Всего в списке значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщалось, по состоянию на утро 10 августа в мире зарегистрировано более 20 миллионов случаев коронавирусной болезни. В частности 734 556 летальных, выздоровели 12 916 143 человека. В Украине на 10 августа количество заболевших коронавирусом приближается к 82 тысячам. За минувшие сутки заболели еще 1008 человек.