11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Сегодня, 11 августа, отмечается Рождество Николая Чудотворца. Праздник напоминал нашим предкам о скором приходе осени.

Во вторник кристиане восточного обряда отмечают праздник Рождества Николая Чудотворца. Праздник был установлен еще в ІХ веке, но во времена правления Екатерины ІІ о нем забыли. Православная церковь восстановила чествование Святого Николая 11 августа только в 2004 году.

Также, в этот день отмечают Калинов день. Также известно, что в старину день 11 августа называли Туманником, поскольку утром в Калинов день часто случались туманы, и с ними даже были связаны некоторые народные приметы.

Первоначально праздник был связан с именем Калинника Киликийского - одного из святых мучеников, который жил в III-IV вв. Известно, что именно его проповедь вызвала бурю негодования у язычников, которые схватили Калинника и отвели его к игемону Сакердону на суд в городе Анкире. Игемон приговорил Калинника к казни. Его обули в железные сапоги, испещренные гвоздями, после чего отвели к месту казни и сожгли заживо. Однако когда огонь потушили, то увидели, что Калинник мертв, но тело его осталось неповрежденным. После этого его похоронили по христианскому обычаю, а сегодня, 11 августа, молятся в память о Калиннике.

Именно с этого дня отмечали, что по утрам становится достаточно холодно. Низкая температура негативным образом сказывается на урожае. В Калинов день существовала примета, что человек, который найдет куст малины, может загадать желание и попросить у растения помощи в его осуществлении. Говорили, что загаданные таким образом желания всегда исполнялись.

Что не рекомендуется делать 11 августа:

Работать в огороде.

Работать с иглами и спицами.

Ругаться и ссориться.

Убирать в доме и заниматься стиркой.

Народные приметы 11 августа

Туман стоит - к хорошему урожаю ячменя и овса, но к плохому сбору меда.

Нет заморозков - начало осени будет теплым.

Овес зазеленеет во второй раз - осень будет дождливой.

Сок калины сегодня утром имеет мощные целительные свойства для кожи - им умываются.

Если прислониться к стволу калины, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Ни в коем случае не допускается ломать ветки и слишком сильно трясти крону.

У кого именины 11 августа?

Анатолий, Алексей, Даниил, Константин, Кузьма, Михаил, Николай.