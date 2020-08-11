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Существенное увеличение больных: Вторая волна коронавируса начинается раньше срока

Существенное увеличение больных: Вторая волна коронавируса начинается раньше срока
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Вторая волна коронавируса начинается раньше срока. Минздрав подготовил больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 тысяч пациентов.

В Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Впрочем, по его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 00 пациентов.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре - и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир. Весь мир считал, что существенное увеличение количества больных COVID-19 начнется осенью, где-то в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19", - говорит министр.

Министр отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Также в стране увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи.

Как сообщалось, на Буковине уже началась вторая волна заболевания. Власти готовятся к приросту коронавируса до 2 тысяч в сутки. Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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