Глава ВОЗ назвал сумму, которая уйдет на глобальную вакцинацию от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, сколько будет стоить глобальная вакцинация от коронавируса COVID-19.

Чтобы провести глобальную вакцинацию от уханьского коронавируса COVID-19, нужно выделить свыше сотни миллиардов долларов.

Такое мнение выразил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве.

Он отметил, что $ 100 млрд нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от коронавируса.

"И это только часть необходимых глобальных инвестиций ... Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало по сравнению с $ 10 трлн, которые страны G20 уже вложили в борьбу с последствиями пандемии", - сказал глава ВОЗ.

Напомним, сегодня, 11 августа, в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от нового коронавируса SARS-COV-2, получившая название "Спутник V" - по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как известно, за последние пять месяцев число молодых людей, болеющих COVID-19, выросло в три раза. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

Неделей ранее ВОЗ обвинила молодежь в распространении коронавирусного заболевания.