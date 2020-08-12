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12 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

12 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
12 августа в народе называли "Силуан и Сила", "День Силы и Силуяна", "День силы", а еще "Иван-воин". Эти названия связаны с именами святых апостолов от семидесяти Силуана и Силы (Силоса), а также святого Иоанна Воина, память которых Православная церковь чтит в этот день.

12 августа (30 июля по старому стилю) православная церковь почитает память святых апостолов от семидесяти Силуана и Силоса (Силу).

Святые Силуан и Силос были учениками и последователями апостола Павла. Их называли апостолами от семидесяти, так как они были в числе семидесяти приближенных к Христу людей.

12 августа Православная церковь также почитает память святого мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке и по происхождению был славянином. Во времена гонений на христиан он служил у римского императора Юлиана Отступника (361—363 гг.). По долгу службы ему приходилось принимать участие в гонениях. Несмотря на это, Иоанн всячески содействовал христианам, способствуя побегам или предупреждая об очередной облаве. Он посещал заключенных в темницах единоверцев. Святой проявлял милосердие не только к христианам. Он помогал всем бедствующим и нуждающимся: утешал скорбящих, навещал больных.

В древнеславянском календаре дата 12 августа получила название день Силы и Силуяна или Силин день. В народе говорили: "На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна". Это означало, что наполненная зерном рожь начинает клониться к земле.

По погоде смотрели, какой будет осень и зима. Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти ещё долго. Если на Силу прохладно, то осадков в ближайшее время не будет. Много рябины поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.

Обычно в этот день стоит пасмурная и прохладная погода.

Считалось, что любой хлеб, посеянный на Силу, даст хороший урожай. Ещё верили, что сам апостол Сила 12 августа помогает в посевной работе крестьянину.

Святые Силуан и Сила в народе считались покровителями пасечников. Им молились о здоровье пчел и хорошем урожае меда.

К этому времени в лесу созревает ежевика, которая является не только вкусной, но и полезной.

Что нельзя делать 12 августа:

  • Запрещается лениться, если вы хотите быть энергичным весь год. Считается, что чем усерднее вы поработаете в этот день, тем крепче будет здоровье в ближайшие 12 месяцев.

  • Но при этом браться за новые дела не стоит. Наши предки были уверены в том, что эта среда будет коварна: нельзя предугадать, чем завершатся начинания.

  • Также нужно быть осторожными с острыми предметами.

  • В этот день опасно ругаться и рассказывать плохие сны до вечера – можно навлечь на себя беду.

  • Любопытно, но в этот день не рекомендуется читать книги. В противном случае сознание может затуманиться, скорость реакции снизится, вероятность совершения ошибок увеличится.

  • Также это неподходящий день для выяснения отношений, разрывов и, напротив, предложений руки и сердца.

Что можно делать 12 августа:

  • Издревле в этот день люди ходили в лес и срезали ветви осин, чтобы потом сделать из них веники для бани. Считалось, что они помогали от недугов.

  • На Руси верили, что в эту дату можно избавить от болей в ногах. В этот день собирали листья лопуха. С каждого куста срывали по три листочка, которые высушивали на печке и прикладывали три раза на три Спаса к больным суставам. Считалось, что эта процедура поможет избавиться от ломоты в коленях и костях.

  • Если хорошо поработать 12 августа, то это зарядит человека жизненной силой, и весь год он не будет болеть.

Приметы на 12 августа:

  • Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти ещё долго.

  • Если на Силу прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.

  • Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

  • Звезды сильно мерцают перед рассветом – к обильным осадкам.

  • Много рябины поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.

  • Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых.

  • Если на улице тепло и сухо, то грибов в этом году много будет.

  • Спелый овес во второй раз зазеленел – осень ненастной будет.

  • В воздухе летает паутина – солнечная погода ещё долго продержится.

Людям, родившимся 12 августа, легко даётся воинское дело. В качестве талисмана им следует носить лазурит.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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