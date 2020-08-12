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СOVID-19: за сутки выявили более 250 тысяч новых больных

СOVID-19: за сутки выявили более 250 тысяч новых больных
09:06 Сегодня Телеграф
За время пандемии во всем мире коронавирусом заболели более 20 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии и в странах Южной Америки.

Во всем мире за минувшие сутки обнаружили 258 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых больных выявили в Индии – 61 тысячу. В Бразилии коронавирус подтвердили у 55 тысяч человек, в США – 53 тысячи, в Колумбии – 12,8 тысяч, в Аргентине – 7 тысяч.

11 августа от осложнений умерли 6240 больных. В США – 1412 летальных исходов, в Бразилии – 1242, в Индии – 835.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса на 12.08.2020

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 20 525 986 случай инфицирования и 745 971 смертей из-за COVID-19. От коронавируса вылечились уже 13 447 901.

На сегодняшний день число активных больных составляет 6 332 114. В критическом состоянии находятся 64 666 или 1 % болеющих.

Статистика коронавируса на 12.08.2020

Антилидерами по количеству больных остаются: 

  • США - 5 305 957

  • Бразилия - 3 112 393

  • Индия - 2 330 327

  • Россия - 897 599

  • ЮАР - 566 109

В Украине на утро 12 августа выявили еще 1 433 новых больных. Всего с момента распространения заболевания в Украине обнаружили 84 548 случаев коронавирусной болезни. 

Как сообщалось, первая в мире вакцина от нового коронавируса SARS-COV-2, зарегистрированная в России 11 августа, получила название "Спутник V" - по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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