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13 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
13 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

13 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

13 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
13 августа (31 июля по старому стилю) православные верующие отмечают день святого Евдокима из Каппадокии. В календаре эта дата получила название "Евдоким", "Евдокимово заговенье", "Заговор бороны".

Согласно церковным данным, Евдоким был родом из Каппадокии и жил в IX веке. Воспитывался святой в знатной христианской семье и всю жизнь посвятил служению Богу. Дав обед целомудрия и безбрачия, он избегал общения с женщинами, старался с ними не разговаривать и даже на них не смотреть. Он глубоко чтил свою мать и часто вёл с ней душеполезные беседы. Своим долгом он считал заботу о несчастных и обездоленных людях и делал это бескорыстно и не хвастаясь.

В возрасте 33 лет святой Евдоким покинул землю. Перед кончиной он просил об одном: похоронить его в той одежде, которая будет на нем в момент смерти. Как только душа его отлетела, тело его обрело чудотворную силу, от него стали исцеляться больные.

По преданию, через полтора года его мать решила достать тело сына, чтобы переодеть в новые вещи. Обнаружилось, что тело Евдокима не изменилось, оно выглядело так, словно живое, и от святого распространялось благоухание.

В древнеславянском календаре дата 13 августа получила название Евдокимов день или Евдокимово заговенье. Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с легкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню.

13 августа наши предки заговаривали борону, чтобы зубья при работе в поле не гнулись. В конце дня было принято кланяться бороне в пояс, благодарить ее, очищать и убирать под навес от непогоды.

С 13 августа собирали репу — один из главных продуктов в рационе крестьянина. Из нее варили кашу, жарили, парили, пекли пироги и даже добавляли в квас. До появления картофеля этот корнеплод считался «вторым хлебом». Помимо репы к этому времени поспевали кабачки, огурцы, помидоры. Поэтому сельские жители много времени проводили на огороде.

Что нельзя делать 13 августа:

  • Запрещено употреблять спиртное в этот четверг, а также играть в карты на деньги, иначе можно испортить свою судьбу.

  • Нельзя ругаться с родными, срываться на них, выплескивать негативные эмоции. Это может привести к печальным последствиям.

  • Ни в коем случае нельзя сплетничать. Того, кто ослушается запрета, ждут неприятности финансового характера.

  • Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Забота, которую вы подарите окружающим, уже в скором времени вернется вам вдвойне.

  • Не нужно лениться. Лучше заняться чем-нибудь полезным.

Что можно делать 13 августа:

  • В этот день можно смело браться за что-то новое. Успехи в начинаниях не заставят себя ждать.

  • 13 августа нужно слушать голос сердца и действовать так, как подсказывает интуиция. Только тогда день станет успешным. В этом были уверены предки.

  • Благоприятный день для женитьбы. Пары, которые отмечают в этот день свадьбу, будут жить счастливо, поскольку Евдоким – покровитель семейного очага.

  • Согласно приметам, в этот день нужно есть репу, чтобы привлечь к себе удачу.

  • Можно навести дома порядок: помыть полы, окна, заняться стиркой.

Народные приметы на 13 августа:

  • Если над лесом виден туман, можно идти за грибами — соберете хороший урожай.

  • Если дует сильный ветер, то зима будет снежной.

  • Уж греется на солнышке — к скорому дождю.

  • Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю.

  • Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.

  • Паутина летает – жаркие деньки продлятся ещё долго.

Люди, родившиеся 13 августа, будут утешителями и заступниками. В качестве талисмана им следует носить родонит и черный агат.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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