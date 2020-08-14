Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать

На территории Украины 14 августа на востоке ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется 28 градусов.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
"Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 19-24°, в западных областях и южной части страны, 16 августа в Украине, кроме востока, 23-28°", - говорится в сообщении.
Погода 14 августа, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на пятницу, 14 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск –+25...+27
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +22...+24
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +24...+26
Николаев – +25...+27
Херсон – +24...+26
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +20...+22
Сумы – +25...+27
Полтава – +21...+23
Днепр – +21...+23
Запорожье – +22...+24
Донецк – +21...+23
Луганск +26...+28
Харьков – +20...+22
Киев – +21...+23
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 14 августа в Украине ветер будет преимущественно северный, в западных областях — юго-восточный, небольшой или умеренный.
В Киеве 14-го августа ожидается облачная сухая погода. Не жарко, всего +21 +23 градуса. Ночью похолодает – 13 градусов тепла.
Погода 15 августа, фото: meteo.gov.ua
В выходные дни, 15-16 августа, в Украине тоже без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 19-24°, в западных областях и южной части страны, 16 августа в Украине, кроме востока, 23-28°.