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Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать

Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать
08:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие сутки погода в Украине будет сухой и прохладной. Только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди.

На территории Украины 14 августа на востоке ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется 28 градусов.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

"Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 19-24°, в западных областях и южной части страны, 16 августа в Украине, кроме востока, 23-28°", - говорится в сообщении.

Погода 14 августа, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 14 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28

  • Львов – +24...+26

  • Ивано-Франковск –+25...+27

  • Тернополь – +24...+26

  • Черновцы – +24...+26

  • Хмельницкий – +23...+25

  • Луцк – +23...+25

  • Ровно – +22...+24

  • Житомир – +21...+23

  • Винница – +22...+24

  • Одесса – +24...+26

  • Николаев – +25...+27

  • Херсон – +24...+26

  • Симферополь – +25...+27

  • Кропивницкий – +22...+24

  • Черкассы – +20...+22

  • Чернигов – +20...+22

  • Сумы –  +25...+27

  • Полтава – +21...+23

  • Днепр – +21...+23

  • Запорожье – +22...+24

  • Донецк – +21...+23

  • Луганск +26...+28

  • Харьков – +20...+22

  • Киев – +21...+23

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 14 августа в Украине ветер будет преимущественно северный, в западных областях — юго-восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве 14-го августа ожидается облачная сухая погода. Не жарко, всего +21 +23 градуса. Ночью похолодает – 13 градусов тепла.

Погода 15 августа, фото: meteo.gov.ua

В выходные дни, 15-16 августа, в Украине тоже без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 19-24°, в западных областях и южной части страны, 16 августа в Украине, кроме востока, 23-28°.

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Все по теме:

Погода, Лето, Август, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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