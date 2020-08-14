Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать

В ближайшие сутки погода в Украине будет сухой и прохладной. Только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди.

На территории Украины 14 августа на востоке ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется 28 градусов.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

"Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 19-24°, в западных областях и южной части страны, 16 августа в Украине, кроме востока, 23-28°", - говорится в сообщении.

Погода 14 августа, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 14 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск –+25...+27

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +22...+24

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +24...+26

Николаев – +25...+27

Херсон – +24...+26

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Сумы – +25...+27

Полтава – +21...+23

Днепр – +21...+23

Запорожье – +22...+24

Донецк – +21...+23

Луганск +26...+28

Харьков – +20...+22

Киев – +21...+23

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 14 августа в Украине ветер будет преимущественно северный, в западных областях — юго-восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве 14-го августа ожидается облачная сухая погода. Не жарко, всего +21 +23 градуса. Ночью похолодает – 13 градусов тепла.

Погода 15 августа, фото: meteo.gov.ua

В выходные дни, 15-16 августа, в Украине тоже без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 19-24°, в западных областях и южной части страны, 16 августа в Украине, кроме востока, 23-28°.