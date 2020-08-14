14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

14 августа наступает знаменитый Медовый Спас. В этот день также начинается Успенский пост. Он считается последним из многодневных постов в году и длится с 14 по 28 августа.

В некоторых регионах Медовый Спас называли Первым, а также Мокрым или Спасом на воде. В этот день священники освящали воду в реках и озерах.

В этот день православные ходили в церковь и освещали мед в сотах. По традиции, часть сладкого лакомства нужно было оставить для нуждающихся.

Само возникновение праздника связано с распространением в августе в Константинополе заболеваний, причиной которых становилась жаркая погода, обычно стоящая в этот период. Так, появился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать воду. Считалось, что освященная вода способна прогнать все болезни.

С Медовым спасом связано большое количество примет. Одна из них говорит нам, что только с 14 августа можно начинать посев озимых культур. Если сделать это раньше, то они не взойдут.

14 августа подрезали или заламывали соты. Свежесобранный мед для освящения приносили в храм. Еще освящали семена и овощи - первые плоды летних работ.

Что нельзя делать 14 августа:

Наши предки не рекомендовали в этот день работать. Разрешено это было делать только пасечнику. Причём он должен был отнестись к своему делу ответственно: если мёд убирался не до конца, на улья налетали пчёлы с соседних пасек и уносили его с собой.

Под запретом в этот день уборка и другие домашние дела. Лучше посвятить день отдыху.

Наряду с тяжёлой работой нельзя особенно расслабляться, устраивать шумные гулянья и вечеринки. С одной стороны это грех, а с другой - громкие звуки раздражают пчёл, которые могут стать агрессивными и начнут кусать всех вокруг.

Нельзя ругаться и думать о плохом. Считается, что таким образом вы навлекаете беду на себя.

Можно устроить себе разгрузочный день, поскольку в Медовый Спас надо воздержаться от тяжелой пищи и алкоголя.

Что можно делать 14 августа:

Если в этот день не игнорировать знаки судьбы, можно встретить вторую половинку или даже решить финансовые проблемы. Для этого необходимо прислушиваться к шестому чувству и не бояться следовать интуиции.

Искупаться в этот день считалось полезным для здоровья.

Пятницу можно посвятить любимому занятию. Уделите время своему хобби и отдохните душой.

В Медовый Спас нужно помогать нуждающимся. Оказанная помощь вернется в двойном объеме.

Также можно заняться готовкой. Например, испечь блинчики и съесть их с медом.

Народные приметы на 14 августа:

Ни в коем случае нельзя убивать божьих коровок. Это приведет к целой череде неудач.

Если на Медовый Спас вы случайно наступили в лужу – это к деньгам.

Паук упал на голову – к успехам в работе.

Если целый день идет дождь, значит в следующем году урожай будет вкусным и богатым.

Увидеть большую стаю голубей – к рождению ребенка.

Какая погода 14 августа, такой будет и 28 августа.

Кроме того, существует народное поверье, что мак, собранный 14 августа, обладает целебными свойствами. В старину им обсыпали скот, чтобы оберечь его от сглаза. Весной освященный мак рассеивали на огороде, а девушки для укрепления волос вплетали засушенные цветы.