Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:45 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
14 августа наступает знаменитый Медовый Спас. В этот день также начинается Успенский пост. Он считается последним из многодневных постов в году и длится с 14 по 28 августа.

В некоторых регионах Медовый Спас называли Первым, а также Мокрым или Спасом на воде. В этот день священники освящали воду в реках и озерах. 

В этот день православные ходили в церковь и освещали мед в сотах. По традиции, часть сладкого лакомства нужно было оставить для нуждающихся.

Само возникновение праздника связано с распространением в августе в Константинополе заболеваний, причиной которых становилась жаркая погода, обычно стоящая в этот период. Так, появился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать воду. Считалось, что освященная вода способна прогнать все болезни.

С Медовым спасом связано большое количество примет. Одна из них говорит нам, что только с 14 августа можно начинать посев озимых культур. Если сделать это раньше, то они не взойдут. 

14 августа подрезали или заламывали соты. Свежесобранный мед для освящения приносили в храм. Еще освящали семена и овощи - первые плоды летних работ.

Что нельзя делать 14 августа:

  • Наши предки не рекомендовали в этот день работать. Разрешено это было делать только пасечнику. Причём он должен был отнестись к своему делу ответственно: если мёд убирался не до конца, на улья налетали пчёлы с соседних пасек и уносили его с собой.

  • Под запретом в этот день уборка и другие домашние дела. Лучше посвятить день отдыху.

  • Наряду с тяжёлой работой нельзя особенно расслабляться, устраивать шумные гулянья и вечеринки. С одной стороны это грех, а с другой - громкие звуки раздражают пчёл, которые могут стать агрессивными и начнут кусать всех вокруг.

  • Нельзя ругаться и думать о плохом. Считается, что таким образом вы навлекаете беду на себя.

  • Можно устроить себе разгрузочный день, поскольку в Медовый Спас надо воздержаться от тяжелой пищи и алкоголя.

Что можно делать 14 августа:

  • Если в этот день не игнорировать знаки судьбы, можно встретить вторую половинку или даже решить финансовые проблемы. Для этого необходимо прислушиваться к шестому чувству и не бояться следовать интуиции.

  • Искупаться в этот день считалось полезным для здоровья.

  • Пятницу можно посвятить любимому занятию. Уделите время своему хобби и отдохните душой.

  • В Медовый Спас нужно помогать нуждающимся. Оказанная помощь вернется в двойном объеме.

  • Также можно заняться готовкой. Например, испечь блинчики и съесть их с медом.

Народные приметы на 14 августа:

  • Ни в коем случае нельзя убивать божьих коровок. Это приведет к целой череде неудач.

  • Если на Медовый Спас вы случайно наступили в лужу – это к деньгам.

  • Паук упал на голову – к успехам в работе.

  • Если целый день идет дождь, значит в следующем году урожай будет вкусным и богатым.

  • Увидеть большую стаю голубей – к рождению ребенка.

  • Какая погода 14 августа, такой будет и 28 августа.

Кроме того, существует народное поверье, что мак, собранный 14 августа, обладает целебными свойствами. В старину им обсыпали скот, чтобы оберечь его от сглаза. Весной освященный мак рассеивали на огороде, а девушки для укрепления волос вплетали засушенные цветы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью
02 Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
03 Цыганков едет в Милан на медосмотр
04 Кулеба и Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки и ситуацию в Беларуси
05 Маас посетит Украину на День Независимости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать
Погода на Маковея: синоптики рассказали, каких изменений ждать
Свежий курс валют: доллар &quot;летит&quot; вниз, гривна укрепляется
Свежий курс валют: доллар "летит" вниз, гривна укрепляется
В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют &quot;тишину&quot;
В зоне ООС сегодня тихо, боевики сохраняют "тишину"
Теперь на основе Android 11: Google обновит систему Wear OS
Теперь на основе Android 11: Google обновит систему Wear OS
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь