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Скандально известный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации ММА на Киевщине

Скандально известный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации ММА на Киевщине
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter
На Киевщине, скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко занял место на посту вице-президента Украинской федерации смешанных боевых искусств. Об этом сообщили в Фейсбуке Белоцерковской федерации ММА.

В организации поздравили его с назначением.

"Вместе к победам" - говорится в публикации, которая позже оказалась недоступной.

  Белоцерковская федерация смешанных единоборств Титушки получил известность после того, как 18 мая 2013 в Киеве участвовал в драках с оппозицией и напал на журналистов, находившихся на месте событий

Фото: Белоцерковская федерация смешанных единоборств

Титушко получил известность после того, как 18 мая 2013 в Киеве участвовал в драках с оппозицией и напал на журналистов, находившихся на месте событий.

Впоследствии его осудили на три года условно, а провокаторов, подстрекателей и наемников во время силовых провокаций, драк и акций с применением физической силы с тех пор стали называть "титушки".

В августе 2018 года в полиции заявили, что скандально известный титушки объявлен в розыск по подозрению в совершении разбойного нападения на частный дом в селе Рожны Киевской области и других преступлениях.

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Все по теме:

Киев, Украина, Белая Церковь, MMA, Вадим Титушко.

Автор:

Телеграф
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