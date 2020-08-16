Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн

В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 771 063, против 764 683 по состоянию на утро субботы.

В США по состоянию на 08:00 воскресенья суммарно выявлено 5 361 165 заболевших, рост за сутки - 48 701, скончался 169 481, что на 1 052 человека больше, чем на утро субботы, излечились 1,8 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 3 317 96, что на 90 653 превысило показатель утра субботы, скончались 107 232 человека, рост за сутки на 1 742, вылечены 2,6 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 589 952, число летальных исходов - 49 980, поправились 1,86 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 56 543 человека, заразились 517 714.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 98,7. В США на 1 млн населения скончался 521 человек, Бразилии - 504, Индии - 36, Мексике - 438.

Ранее, в Ливане за последние 24 часа зарегистрировано рекордное число случаев заражения на коронавирус. Об этом сообщили в ТАСС.