16 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В этот день православные чтут память преподобного Антония Римлянина — Новгородского чудотворца, преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Продолжается Успенский пост.

Сегодня, 16 августа, православные чтят память святого Антония Римлянина, чудотворца. В народе этот день имеет несколько других названий: "Вихревеи", "Малинник", "Орешник", "Антон", "Исакий".

Традиции

Сегодня предки ожидали появления вихрей которые, по приданию, вызывают южные ветра. Считалось, что у этих вихрей можно было узнать о том, какая будет в этом году зима. Делалось это довольно сложно, однако те, кому это удавалось, уверяли, что это самый верный способ узнать о будущих холодах и оттепелях.

Смелый человек отправлялся на перекресток, с собой у него был нож и живой петух. Когда ветер начинал закручивать пыль, в середину вихря втыкали нож и одновременно держали за голову петуха и задавали вопрос.

Запреты

Начавший уборку в этот день рискует "вычистить свой кошелек", то есть полностью обанкротиться. Поэтому все виды домашних работ, которые связаны с подметанием или вытиранием, под запретом.

Стричься, красить волосы, а также делать маникюр и педикюр лучше не нужно. Это может привести ко проблемам со здоровьем.

Не выясняйте в этот день отношения. Если все ведет к ссоре, готовьтесь, что конфликт будет исчерпан еще не скоро. Предки говорили, что ругань в этот день - страшный грех.

Кроме того, строго запрещается обижать кого-либо, особенно животных. Мельчайшее хулиганство приведет к ужасным последствиям.

Приметы

Сильный холодный ветер — к морозной зиме; южный, теплый — к мягкой и снежной.

Если на Исакия сильные вихри — ожидай крутую зиму.

Если домашняя птица рано начала менять перья — холода наступят рано.