Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн
Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн
Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы
Самый масштабный в истории: в Беларуси сегодня проведут марш свободы
Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
16 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
16 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления
10:00 Сегодня Телеграф
Сегодня, 16 августа, день ангела отмечают люди, которые носят замечательное имя "Антон".

У имени Антон есть латинские корни, оно происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний). В связи с его древностью, точное значение имени остается неизвестным.

Есть догадки, что "Антон" происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сходиться". Есть трактовка имени, близкая к этому значению – "тот, что вступает в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".

Антон имеет талант к организации, и он не ценит быструю некачественную работу, работу без основательности. Его способность к труду значительна, к любому делу он применяет практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.

С самого детства Антон очень красивый и очаровательный мальчик. К нему тянутся все окружающие. И это остается навсегда. В отношениях с родителями он всегда очень вежлив, очень уважает и ценит близких людей. Антон часто делает поспешные выводы, всегда бросается в омут с головой в любом деле. Ему не хватает терпеливости, осмотрительности и осторожности. Часто бросает свои дела на половине пути.

В коллективах и компаниях предпочитает оставаться в стороне, не имеет каких-либо лидерских качеств. Напротив, любит слушать других. Откроется только проверенному временем человеку, который будет общаться с ним на равных. Как и во всех делах, в отношениях с женщинами Антон поспешен в выводах, импульсивен и эмоционален. Всегда может наговорить лишнего и потом об этом пожалеть. Но вместе с этим серьезных конфликтов избегает благодаря своей покладистости и доброте. К выбору избранницы и к вступлению с ней в брак относится серьезно, обычно выбирает единственную женщину на всю жизнь.

Не ввязывается ни в какие авантюры, пока сам все не просчитает. По натуре интроверт. Склонен замыкаться в себе. Родственники должны с этим считаться. Он объективен, способен к самопожертвованию, хотя не хватает уверенности в своих силах и решительности в действиях. У него есть сила воли, но он не часто ее проявляет.

Поздравления

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

Именины Антона

Антон — хороший человек,

Надежный друг, товарищ близкий,

И в именины счастья бег

Пусть нивелирует все риски,

 

Коль рисковать — чтобы не зря,

Коль сомневаться — не напрасно,

Пусть будут верные друзья,

С которыми легко и классно!

Именины Антона

Немало жизненных побед

Сейчас, Антон, тебе желаю,

Прожить на свете много лет,

С днем ангела я поздравляю.

 

Пускай везение придет,

Всегда удача рядом будет,

Любимая пусть верно ждет,

И с ней — твои родные люди.

Именины Антона

Настал день ангела сегодня твой, Антон,

Тебе желаю, чтоб исполнились мечты,

Пусть в золотое, как осенний клен,

Судьбу твою Господь раскрасит с высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

Пусть будет дом согрет заботой и любовью,

Пускай он дарит тебе радость и уют,

Пусть будут силы и отменное здоровье.

Именины Антона

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лукашенко о забастовке работников: На заводах им после этого места быть не должно
02 В МИД обнародовали позицию Украины относительно событий в Беларуси
03 "Напряженная ситуация на западной границе": Лукашенко направил десантников в Гродно
04 "Точка невозврата" пройдена: льды Гренландии продолжат таять и это угроза для 40% населения США
05 СМИ: окружение Лукашенко готовит побег в Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Украине: количество случаев заражения перевалило за 91 тыс
В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 91 тыс
У Трампа в США скончался младший брат
У Трампа в США скончался младший брат
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь