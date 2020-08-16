У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Сегодня, 16 августа, день ангела отмечают люди, которые носят замечательное имя "Антон".

У имени Антон есть латинские корни, оно происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний). В связи с его древностью, точное значение имени остается неизвестным.

Есть догадки, что "Антон" происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сходиться". Есть трактовка имени, близкая к этому значению – "тот, что вступает в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".

Антон имеет талант к организации, и он не ценит быструю некачественную работу, работу без основательности. Его способность к труду значительна, к любому делу он применяет практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.

С самого детства Антон очень красивый и очаровательный мальчик. К нему тянутся все окружающие. И это остается навсегда. В отношениях с родителями он всегда очень вежлив, очень уважает и ценит близких людей. Антон часто делает поспешные выводы, всегда бросается в омут с головой в любом деле. Ему не хватает терпеливости, осмотрительности и осторожности. Часто бросает свои дела на половине пути.

В коллективах и компаниях предпочитает оставаться в стороне, не имеет каких-либо лидерских качеств. Напротив, любит слушать других. Откроется только проверенному временем человеку, который будет общаться с ним на равных. Как и во всех делах, в отношениях с женщинами Антон поспешен в выводах, импульсивен и эмоционален. Всегда может наговорить лишнего и потом об этом пожалеть. Но вместе с этим серьезных конфликтов избегает благодаря своей покладистости и доброте. К выбору избранницы и к вступлению с ней в брак относится серьезно, обычно выбирает единственную женщину на всю жизнь.

Не ввязывается ни в какие авантюры, пока сам все не просчитает. По натуре интроверт. Склонен замыкаться в себе. Родственники должны с этим считаться. Он объективен, способен к самопожертвованию, хотя не хватает уверенности в своих силах и решительности в действиях. У него есть сила воли, но он не часто ее проявляет.

Поздравления

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

Антон — хороший человек,

Надежный друг, товарищ близкий,

И в именины счастья бег

Пусть нивелирует все риски,

Коль рисковать — чтобы не зря,

Коль сомневаться — не напрасно,

Пусть будут верные друзья,

С которыми легко и классно!

Немало жизненных побед

Сейчас, Антон, тебе желаю,

Прожить на свете много лет,

С днем ангела я поздравляю.

Пускай везение придет,

Всегда удача рядом будет,

Любимая пусть верно ждет,

И с ней — твои родные люди.

Настал день ангела сегодня твой, Антон,

Тебе желаю, чтоб исполнились мечты,

Пусть в золотое, как осенний клен,

Судьбу твою Господь раскрасит с высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

Пусть будет дом согрет заботой и любовью,

Пускай он дарит тебе радость и уют,

Пусть будут силы и отменное здоровье.

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.