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17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
17 августа в народе отмечают день Авдотьи Малиновки. Другие названия праздника — "Авдотья", "Малиновка", "Огуречница", "Сеногной".

Православные христиане в этот день чтят память преподобной мученицы Евдокии.

Евдокия была родом из знатной римской семьи и жила IV веке нашей эры. С детства Евдокия воспитывалась в духе христианского благочестия, за что была схвачена в плен персидским императором Сапором.

Начальник персидских волхвов заставлял святую отречься от Христа, но она отказалась, после чего была предана истязаниям. Святая стойко выдержала все мучения и не отреклась от своей веры, тогда ее бросили в темницу, а позже обезглавили.

Традиционно в этот период православные соблюдают Успенский пост, который считается одним из самых строгих. Также в этот день отмечают праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.

Наблюдая за природой, в народе заметили, что погода 17 августа предсказывала, каким будет ноябрь. Если на улице солнечно – последний месяц осени будет теплым, пасмурное небо обещало дождливый и суровый ноябрь. Погожий день день предвещал и мягкое начало зимы.

В народе день памяти святой Евдокии называют Авдотьей Сеногнойка, Огуречницей и Малиновкой. По этим прозвищам легко понять, чего крестьяне ждали в этот день.

Так как зачастую на Авдотью шел мелкий моросящий дождь губительный для сена. Если скошенное сено оставалось на полях, то оно портилось и гнило, поэтому день называли называли Сеногнойкой.

На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Говорили, что потом кривые огурцы вырастают, а потому урожай лучше собрать пораньше. Хорошие хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука.

В эту пору поспевала дикая малина и детвора спешила в лес, чтобы набрать побольше сладких ягод — и свой живот потешить и принести домой, где матери на зиму сварят из нее ароматное малиновое варенье.

Малину любили не только за вкус, но и за целебные свойства. Она оказывает жаропонижающее и потогонное действие, помогает в лечении болезней желудочно-кишечного тракта.

Что нельзя делать 17 августа:

  • Запрещено одалживать деньги – в противном случае они совсем перестанут водиться в семье.

  • На понедельник лучше не назначать сделку купли-продажи. Даже если сама она пройдёт неплохо, дальнейший результат вас не порадует.

  • Темную одежду 17 августа надевать не стоит. Тот, кто ослушается этого совета предков, рискует провести день в оправданиях и разочарованиях.

  • 17 августа нельзя проводить в одиночестве. Лучше посвятить этот день родным и близким. Иначе беда придет в дом и не захочет его покидать.

Народные приметы 17 августа:

  • Если в этот день идет дождь, то до середины октября не будет осадков.

  • Если с утра много росы, то лен не уродится.

  • Теплая и приятная погода – к хорошему ноябрю.

  • Собрали за лето хороший урожай малины, значит, и хлеба будет много.

  • День выдался парким и душным – это к затяжным мелким дождям.

Сны в этот день будут вещими. Правда, прямых ответов на вопросы в них искать не стоит. Сновидения лишь подскажут, в каком направлении вам двигаться, а также укажут на препятствия, которые мешают добиться желаемого.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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