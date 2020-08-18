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18 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

18 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

18 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
18 августа 2020 года православная церковь почитает память мученика Евсигния. Узнайте главные приметы и запреты этого дня ниже.

Православные 18 августа чтят святого Евстигнея. Этот раннехристианский мученик стал жертвой преследований христиан во времена правления в Римской империи императора Юлиана Отступника, который хотел восстановить в государстве многобожие на основе идей неоплатонизма.

Считается, что Евстигней, который после шестидесяти лет военной службы доживал свой век как набожный старик в родном городе Антиохия, в 362 году был осужден за исповедание христианства и, несмотря на преклонные годы, отправили на казнь.

В народе этот день называли Евстигней-Житникк. Предки пытались ублажить землю, чтобы ускорить созревание плодов. 

Евстигней

Запреты 

Не стоит оставлять детей наедине в комнате. Особенно это касается тех, кто не достиг 7-летнего возраста. Предки верили, что что нечистые силы могут напасть на ребенка и наслать на него страхи, от которых избавиться не удастся еще очень долго. 

Делая физическую работу, нельзя разговаривать и ссориться, иначе все будет насмарку. Бесполезными будут и заключенные в этот день сделки и подписанные договоры.

Сегодня запрещено ругаться с родней. В противном случае ждите неприятностей в виде недугов, справиться с которыми можно будет только объединившись. А сделать это, будучи в ссоре, окажется довольно сложно. 

К слову, под запретом в этот день и просто нецензурные слова. Если сквернословить, то, по поверьям, во рту выскочит большой типун.

Приметы 

Пиявки плавают на поверхности — ожидай осадков;

Вечером сильное эхо — стоит ждать теплого дня;

Если вечером эхо приглушенное — будет дождь;

Каков Евстигней, таков и декабрь.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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