Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину

Над территорией Украины установится локальный циклон Ingrid. Благодаря ему на одной части страны будет преобладать сухая погода, а на другой вероятны грозовые дожди.

Сегодня, 19 августа, все православные христиане отмечают Яблочный спас. У этого праздника есть еще одно название — Преображение Господне. В этот праздничный день дожди и жара разделят Украину пополам. На западе ожидаются ливни, а на юге и востоке жара до +32°.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

На западе во всех областях пройдут дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +15...+17°, днем +25..+27°.

Прогноз погоды на 19 августа фото: meteo.gov.ua

На севере и центре страны будет сухо и малооблачно. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +29..+31°. Местами прогреет до +32°.

На востоке без осадков, установится жара. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем столбики термометров поднимутся до +29..+31°.

На юге и в Крыму ясно, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +30..+32°.

Погода в Киеве

19 августа в столице осадков не прогнозируют, будет ясно и жарко. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +29..+31°.

20 и 21 августа грозовые дожди пройдут на большей части Украины. Грозы ожидаются в западных, северных и восточных областях. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +28..+30°.

Прогноз погоды на 20 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 августа фото: meteo.gov.ua

22 и 23 августа температура воздуха снизится, ночью +15...+17°, днем +24..+26°. Дожди и грозы переместятся с запада на северо-восток.

Прогноз погоды на 22 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 августа фото: meteo.gov.ua

20 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, только днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13...+15°, днем +28...+30°.

В пятницу, 21 августа, будет кратковременный дождь, гроза; 22 августа без осадков. Температура ночью +12...+14°, днем +27...+29°.