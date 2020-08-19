Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Аваков о местных выборах: МВД готово обеспечить правопорядок по высшим стандартам
Аваков о местных выборах: МВД готово обеспечить правопорядок по высшим стандартам
Пандемия COVID-19: От коронавируса выздоровели более 14 миллионов человек
От коронавируса выздоровели уже более 14 миллионов человек
Куман согласился возглавить Барселону
Куман согласился возглавить Барселону
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
В среду, 19 августа, православные христиане отмечают один из двенадцати главных религиозных праздников – Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас.

Этот праздник отмечается еще с византийских времен и напоминает верующим о событиях, которые произошли много лет назад. А именно, согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос взял трех своих учеников помолиться на гору.

Там, на горе, апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели, как их Учитель преобразился: "Его лицо просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет", - гласит Евангелие. И этим своим Преображением Иисус впервые явил ученикам свою божественную суть.

Во всех православных храмах в этот день проходят праздничные службы — верующие идут в церковь для исповеди и причащения. Издавна люди верили, что в Яблочный Спас Бог посылает на людей Свое благословение. Первые собранные яблоки и виноград сначала освящали в церкви и только потом ели.

Также в деревнях и селах на Яблочный Спас устраивали большие праздники. Отмечали не только Преображение, но и скорую встречу осени.

На Спас принято печь пироги с яблоками, часто в начинку добавляют мед и грецкие орехи. На столах, также присутствуют блинчики с различными начинками, сладкие каши, пирожки, печеные яблоки, компот из свежих фруктов. В старину, было принято угощать всех друзей и соседей, а вечером идти в поле и с песнями провожать лето.

С сегодняшнего дня природа постепенно начинает переходить на "осеннюю ноту" и постепенно преображаться в золотое. Считалось, что по дню Яблочного Спаса можно определить, какими будут ближайшие 1-2 месяца. Наши предки поговаривали: каков Спас, таким будет и Покров в октябре.

Что нельзя делать в Яблочный Спас:

  • Сегодня запрещено убивать или прогонять насекомых. Считается, что если на руку дважды сядет муха (или две - одновременно) весь будущий год будет успешным.

  • Все рукодельные работы необходимо было отложить на потом.

  • 19 августа не стоит употреблять алкоголь и жирную пищу. Также и устраивать шумные вечеринки.

  • Нельзя испытывать злобу, обиду и другие плохие эмоции.

  • В это день не стоит выполнять любую работу по дому, кроме приготовления пищи и сбора урожая.

Народные приметы на Яблочный Спас:

  • Если пчелы собираются в рой, и начался мелкий дождь, скоро наступит холодная и дождливая осень.

  • Сильный ветер в день Яблочного Спаса – к суровой зиме

  • Если листья начали желтеть, то жди скорого наступления холодов.

  • Много скворцов на деревьях – к суровому январю.

  • Если на Яблочный Спас погода была сухой, то и осень будет сухой и погожей, если идет дождь, то и осень будет сырой, а если в праздник светит солнце, то зима будет морозной.

Присмотритесь внимательнее к тому, что Вам сегодня приснилось. Во сне могла содержаться информация о том, как себя вести в ближайшее время. Вероятно, эти сновидения сыграют немалую роль в вашей жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
03 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
04 "Иди изучай китайский": Лукашенко заявил, что его оппоненты хотят запретить в стране русский язык
05 Незаменимый помощник: чернослив помогает похудеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар
Курс валют на 19 августа: сколько стоит евро и доллар
Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину
Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину
Выборы в США: Байдена утвердили в качестве кандидата от демократов
Выборы в США: Байдена утвердили в качестве кандидата от демократов
Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь