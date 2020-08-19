19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В среду, 19 августа, православные христиане отмечают один из двенадцати главных религиозных праздников – Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас.

Этот праздник отмечается еще с византийских времен и напоминает верующим о событиях, которые произошли много лет назад. А именно, согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос взял трех своих учеников помолиться на гору.

Там, на горе, апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели, как их Учитель преобразился: "Его лицо просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет", - гласит Евангелие. И этим своим Преображением Иисус впервые явил ученикам свою божественную суть.

Во всех православных храмах в этот день проходят праздничные службы — верующие идут в церковь для исповеди и причащения. Издавна люди верили, что в Яблочный Спас Бог посылает на людей Свое благословение. Первые собранные яблоки и виноград сначала освящали в церкви и только потом ели.

Также в деревнях и селах на Яблочный Спас устраивали большие праздники. Отмечали не только Преображение, но и скорую встречу осени.

На Спас принято печь пироги с яблоками, часто в начинку добавляют мед и грецкие орехи. На столах, также присутствуют блинчики с различными начинками, сладкие каши, пирожки, печеные яблоки, компот из свежих фруктов. В старину, было принято угощать всех друзей и соседей, а вечером идти в поле и с песнями провожать лето.

С сегодняшнего дня природа постепенно начинает переходить на "осеннюю ноту" и постепенно преображаться в золотое. Считалось, что по дню Яблочного Спаса можно определить, какими будут ближайшие 1-2 месяца. Наши предки поговаривали: каков Спас, таким будет и Покров в октябре.

Что нельзя делать в Яблочный Спас:

Сегодня запрещено убивать или прогонять насекомых. Считается, что если на руку дважды сядет муха (или две - одновременно) весь будущий год будет успешным.

Все рукодельные работы необходимо было отложить на потом.

19 августа не стоит употреблять алкоголь и жирную пищу. Также и устраивать шумные вечеринки.

Нельзя испытывать злобу, обиду и другие плохие эмоции.

В это день не стоит выполнять любую работу по дому, кроме приготовления пищи и сбора урожая.

Народные приметы на Яблочный Спас:

Если пчелы собираются в рой, и начался мелкий дождь, скоро наступит холодная и дождливая осень.

Сильный ветер в день Яблочного Спаса – к суровой зиме

Если листья начали желтеть, то жди скорого наступления холодов.

Много скворцов на деревьях – к суровому январю.

Если на Яблочный Спас погода была сухой, то и осень будет сухой и погожей, если идет дождь, то и осень будет сырой, а если в праздник светит солнце, то зима будет морозной.

Присмотритесь внимательнее к тому, что Вам сегодня приснилось. Во сне могла содержаться информация о том, как себя вести в ближайшее время. Вероятно, эти сновидения сыграют немалую роль в вашей жизни.