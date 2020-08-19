Карантин: в Минздраве рассказали, когда Украину еще раз поделят на зоны

Сегодня, пересмотрят зонирование на территории Украины по уровням эпидопасности. Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава, главный госсанврач Виктор Ляшко.

"Завтра, в четверг, дополнительно будут пересмотрены уровни эпидемической опасности, во второй половине дня, на основании количества больных за последние 14 дней, - сказал он.

В минувший четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов у нас было 10.

Сейчас, согласно статистике, которую мы имеем сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветовой гамме, уже 13".

В то же время он отметил, что динамика роста количества больных свидетельствует о том, что к 13 областями могут присоединиться другие регионы.

Напомним, коронавирус продолжает бить антирекорды в Украине. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели почти две тысячи украинцев.

Также сообщалось, что в столице с начала пандемии зарегистрировано почти 11 тысяч случаев коронавируса.