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Как выглядели знаменитые локации до того, как стали туристическими: Топ 7 мест

Как выглядели знаменитые локации до того, как стали туристическими: Топ 7 мест
19:04 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: unsplash.com
Мир постоянно меняется. Вот и знаменитые туристические места разных городов мира, о которых наверняка слышал каждый путешественник, сейчас уже совсем не такие, какими были раньше.

Эйфелева башня, Париж

Эйфелевая башня

Фото: commons.wikimedia.org

Начнем с одной из наиболее популярных туристических точек мира. Эйфелева башня с 1925 по 1934 год была обычным рекламным щитом. Тогда это место купил Андре Ситроен, владелец известного автомобильного концерна. Позже башню все-таки вернули в собственность города, привели в порядок, украсили и превратили в знаменитую достопримечательность.

Лувр, Париж

Лувр

Фото: flickr.com/David Nutter

Парижский Лувр

Фото: britannica.com/Michael Mattox

Еще одно место Парижа, которое изменилось за годы - Лувр. А точнее, сейчас тут есть новая постройка, которой раньше не было и в помине. Стеклянная пирамида, уже успевшая стать одним из символов современного Парижа, была построена в 1989 году.

Кремль, Москва

Кремль Москва

Фото: pastvu.com

Вы знали, что знаменитые стены Кремля раньше были белыми? А именно так оно и было. Белить стены перестали примерно в 1880 году, после этого стала популярной краска. Вот и Кремль в то время решили покрасить. Правда, почему выбрали именно красный цвет, отказавшись от белого - неизвестно. Скорее всего, это делалось для того, чтобы придать сооружению более внушительный вид. 

Капитолий, Вашингтон 

Капитолий в США

Фото: wikipedia.org/John Plumbe

Капитолий в Вашингтоне

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner

Легендарный Капитолий в Вашингтоне очень сильно изменился с момента строительства и до нашего времени. В середине 19 века его признали недостаточно большим и вместительным, поэтому началось масштабное расширение и переформатирование. Тогда же за компанию решили сменить и купол, убрав старый и установив новый со шпилем.

Мемориал Линкольну, Вашингтон 

Мемориал Линкольну

Фото: reddit.com/4bsarrexbn, instagram.com/aussieinla

Мемориал Аврааму Линкольну всегда смотрелся величественно и эффектно. Но изначально он стоял практически на болоте, поэтому очень уж выбивался из окружающей обстановки. В 1923 году возле мемориала построили знаменитый отражающий бассейн, который сейчас является одной из самых узнаваемых достопримечательностей не только города, но и США вцелом. 

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Статуя Свободы, Нью-Йорк 

Статуя свободы

Фото: reddit.com/raacl

Самый известный символ США, Статуя Свободы, тоже не остался без изменений. Статуя сделана из меди, поэтому за первые 30 лет существования она очень заметно изменила цвет из-за окисления. Тогда ее решили не реставрировать, ну а сейчас, спустя уже более 130 лет, она окончательно превратилась в зеленую, хотя когда-то была коричневой. И, по правде говоря, теперь уже сложно представить ее другой.

Ласточкино гнездо, Крым

Ласточкино гнездо, Крым

Фото: museum.ru/Sergei Prokudin-Gorskii, oldcolor.livejournal.com

Интересно, что известное Ласточкино гнездо далеко не всегда было красивым белокаменным замком на утесе. То есть, на утесе то оно стояло всегда, а вот фасад был совсем другим. До того, как это место купил миллионер Сергей Рахманинов, будущий замок был обычным каменным строением рыже-красного цвета. Единственное, что визуально делало его уникальным - месторасположение. Но Рахманинов решил это изменить, именно при нем и был сделан новый красивый фасад, который теперь так любят туристы.

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Туризм, Путешетвия.

Автор:

Телеграф
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