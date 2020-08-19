"Выдающийся человек": В возрасте 101 года умер Борис Патон

В возрасте 101 года ушел из жизни президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

"Умер очень выдающийся человек", - сказал Данилов.

Борис Патон - украинский ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952), президент НАН Украины (с 1962), автор более 1000 публикаций, в том числе 20 монографий, более 400 изобретений.

Как сообщалось, День независимости Украины - государственный праздник, который ежегодно отмечают 24 августа. Этот день предполагает отдельный выходной. Украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 22 по 24 августа.