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20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Народный праздник "Марины-Пимены" отмечается 20 августа. В этот день церковь чтит сразу двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина. 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами.

Пимен Многоболезненный всю жизнь был нездоров. После его прихода в Печерский монастырь, однажды ночью явились к нему ангелы и свершили обряд пострижения в монахи, предупредив, что день выздоровления будет означать его скорую смерть. За три дня до смерти Пимен выздоровел и простился со всей братией. В день кончины Пимена над церковью явилось изображение трех огненных столпов.

Святой Марин, вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище разрушил жертвенник, стал топтать ногами жертвы и при всех исповедал себя христианином. После жестоких истязаний святой был обезглавлен.

Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали шутя: "Марины - не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут". Урожай сладкой ягоды начинал сходить на нет. "Спустя лето по малину в лес не ходят", - в северных регионах эта поговорка была уже актуальна, так как чувствовалась приближающаяся осень.

День Марины-Пимены

В эти дни малина уступает место бруснике, а следом за ней и клюква поспешает, рябина соком наливается. Примеряют пестрые желто-красные одежды леса, готовясь к встрече новой хозяйки - осени. А она рядом уже - рукой подать, вот-вот на порог явится. Но пока все больше слезными депешами дождей о себе напоминает, да разноцветные открытки листьев на землю сбрасывает.

Ко Дню Марины-Пимены уже фактически прекращались августовские грозы, что давало крестьянам отличную возможность - сеять озимые. Сбор урожая плавно подходил к концу. 20 августа начиналась заготовка лекарственных трав.

В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом, свежими овощами, фруктами и домашними пирогами; вдовицам и сиротам помогать убирать несжатый хлеб; в приюты относить гостинцы.

Что не рекомендуется делать 20 августа:

  • Считается, что ночью на улице в этот день запрещено гулять, потому что можно надолго заболеть.

  • Этот день хорошо подходит для планирования будущего, но плохо - для быстрых решений. Скоропалительные решения могут привести к крайне негативным последствиям.

  • Еще в этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями и тд. Предки верили, что нарушение этого запрета приведет к пожару.

Народные приметы 20 августа

  • Заря на восходе красная - к скорому дождю.

  • Мало облаков - будет прохладно и ясно; полосами идут - будет дождь.

  • Если 20 августа вода в реке пенится - скоро начнется дождь.

  • Если луна стала красной - надо вскоре ждать сильных ветров.

  • Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.

  • Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.

  • На закате до первых звезд слышно много петухов - к хорошей погоде.

  • В день Марины - сошла вся малина.

  • Утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро - будет хорошая погода.

У кого именины 20 августа?

Александр, Афанасий, Василий, Марин, Михаил, Петр.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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