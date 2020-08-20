20 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Пимен Многоболезненный всю жизнь был нездоров. После его прихода в Печерский монастырь, однажды ночью явились к нему ангелы и свершили обряд пострижения в монахи, предупредив, что день выздоровления будет означать его скорую смерть. За три дня до смерти Пимен выздоровел и простился со всей братией. В день кончины Пимена над церковью явилось изображение трех огненных столпов.
Святой Марин, вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище разрушил жертвенник, стал топтать ногами жертвы и при всех исповедал себя христианином. После жестоких истязаний святой был обезглавлен.
Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали шутя: "Марины - не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут". Урожай сладкой ягоды начинал сходить на нет. "Спустя лето по малину в лес не ходят", - в северных регионах эта поговорка была уже актуальна, так как чувствовалась приближающаяся осень.
В эти дни малина уступает место бруснике, а следом за ней и клюква поспешает, рябина соком наливается. Примеряют пестрые желто-красные одежды леса, готовясь к встрече новой хозяйки - осени. А она рядом уже - рукой подать, вот-вот на порог явится. Но пока все больше слезными депешами дождей о себе напоминает, да разноцветные открытки листьев на землю сбрасывает.
Ко Дню Марины-Пимены уже фактически прекращались августовские грозы, что давало крестьянам отличную возможность - сеять озимые. Сбор урожая плавно подходил к концу. 20 августа начиналась заготовка лекарственных трав.
В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом, свежими овощами, фруктами и домашними пирогами; вдовицам и сиротам помогать убирать несжатый хлеб; в приюты относить гостинцы.
Что не рекомендуется делать 20 августа:
Считается, что ночью на улице в этот день запрещено гулять, потому что можно надолго заболеть.
Этот день хорошо подходит для планирования будущего, но плохо - для быстрых решений. Скоропалительные решения могут привести к крайне негативным последствиям.
Еще в этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями и тд. Предки верили, что нарушение этого запрета приведет к пожару.
Народные приметы 20 августа
Заря на восходе красная - к скорому дождю.
Мало облаков - будет прохладно и ясно; полосами идут - будет дождь.
Если 20 августа вода в реке пенится - скоро начнется дождь.
Если луна стала красной - надо вскоре ждать сильных ветров.
Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.
Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.
На закате до первых звезд слышно много петухов - к хорошей погоде.
В день Марины - сошла вся малина.
Утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро - будет хорошая погода.
У кого именины 20 августа?
Александр, Афанасий, Василий, Марин, Михаил, Петр.