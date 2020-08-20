Грозовые ливни: синоптики рассказали, когда в Украине резко ухудшится погода

В Украине в ближайшие дни пройдут сильные ливни, местами с грозами. Синоптики предупреждают об усилении ветра.

20 августа будет жаркая погода. Местами столбики термометров поднимутся до +32°. На северо-западе кратковременные дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

На западе во всех областях пройдут дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +14...+16°, днем +25..+27°.

На севере и центре страны будет сухо и малооблачно. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29..+31°. Местами прогреет до +32°.

Прогноз погоды на 20 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке без осадков, установится жара. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем столбики термометров поднимутся до +30..+32°.

На юге и в Крыму ясно, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +32..+34°.

Погода в Киеве

20 августа в столице осадков не прогнозируют, будет ясно и жарко. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +30..+32°.

21 и 22 августа дожди с запада переместятся на север и цент страны. Температура воздуха в регионах ожидается ночью от +14 до +16 тепла. Днем столбики термометров покажут от +29 до +30 тепла.

Прогноз погоды на 21 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 августа фото: meteo.gov.ua

23 и 24 августа дождевой фронт накроет запад и Карпатский регион. Температура воздуха снизится, ночью +13...+15°, днем +27..+29°.

Прогноз погоды на 23 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 августа фото: meteo.gov.ua

В Киеве и Киевской области днем 21 августа кратковременный дождь, ночью 22 августа местами небольшой дождь, гроза; в остальное время без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

В Киеве и столичном регионе 23-24 августа без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.