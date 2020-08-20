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Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных
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В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных

В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных
09:45 Сегодня Телеграф
За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране.

За минувшие сутки, 19 августа, выявили рекордное количество новых случаев коронавируса - заразились еще 2 134 человека. Всего за сутки выздоровели 704 пациента. 

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов утром 20 июля.

По состоянию на 20 августа в Украине лабораторно подтвердили 98 537 случаев коронавирусной болезни. Из них 2 184 летальные, 50 441 пациент выздоровел. Всего проведено 1356698 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Больше всего больных выявили в Харьковской области - 242, в Киеве - 227, во Львовской области - 183, в Ивано-Франковской области - 168, в Черновецкий области - 189, в Закарпатской - 110.

Степанов заявил, что в Харьковской области стремительно растет число зараженных.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая область - 3405 (+82)
  • Волынская область - 4929 (+51)
  • Днепропетровская область - 1873 (+57)
  • Донецкая область - 1156 (+34)
  • Житомирская область - 2597 (+61)
  • Закарпатская область - 6662 (+110)
  • Запорожская область - 1213 (+34)
  • Ивано-Франковская область - 7290 (+168)
  • Кировоградская область - 749 (1)
  • Киев - 11172 (+227)
  • Киевская область - 4727 (+42)
  • Львовская область - 12631 (+183)
  • Луганская область - 204 (10)
  • Николаевская область - 893 (+36)
  • Одесская область - 5408 (+127)
  • Полтавская область - 594 (+12)
  • Ровенская область - 8091 (+138)
  • Сумская область - 1078 (+55)
  • Тернопольская область - 4116 (+115)
  • Харьковская область - 6849 (+242)
  • Херсонская область - 321 (+9)
  • Хмельницкая область - 1768 (90)
  • Черновицкая область - 8297 (+189)
  • Черкасская область - 1200 (25)
  • Черниговская область - 1314 (+36)

Как сообщалось, на 20 августа в мире зафиксировано 22,5 миллиона случаев заражения, из них 262 тысячи только за прошедшие сутки.

За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте. Украина опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 537 против 89 527.

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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