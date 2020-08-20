В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных

За минувшие сутки, 19 августа, выявили рекордное количество новых случаев коронавируса - заразились еще 2 134 человека. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов утром 20 июля.
По состоянию на 20 августа в Украине лабораторно подтвердили 98 537 случаев коронавирусной болезни. Из них 2 184 летальные, 50 441 пациент выздоровел. Всего проведено 1356698 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.
Больше всего больных выявили в Харьковской области - 242, в Киеве - 227, во Львовской области - 183, в Ивано-Франковской области - 168, в Черновецкий области - 189, в Закарпатской - 110.
Степанов заявил, что в Харьковской области стремительно растет число зараженных.
Статистика коронавируса по регионам:
Как сообщалось, на 20 августа в мире зафиксировано 22,5 миллиона случаев заражения, из них 262 тысячи только за прошедшие сутки.
За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте. Украина опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 537 против 89 527.