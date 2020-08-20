В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных

За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране.

За минувшие сутки, 19 августа, выявили рекордное количество новых случаев коронавируса - заразились еще 2 134 человека. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов утром 20 июля.

По состоянию на 20 августа в Украине лабораторно подтвердили 98 537 случаев коронавирусной болезни. Из них 2 184 летальные, 50 441 пациент выздоровел. Всего проведено 1356698 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Больше всего больных выявили в Харьковской области - 242, в Киеве - 227, во Львовской области - 183, в Ивано-Франковской области - 168, в Черновецкий области - 189, в Закарпатской - 110.

Степанов заявил, что в Харьковской области стремительно растет число зараженных.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 3405 (+82)

Волынская область - 4929 (+51)

Днепропетровская область - 1873 (+57)

Донецкая область - 1156 (+34)

Житомирская область - 2597 (+61)

Закарпатская область - 6662 (+110)

Запорожская область - 1213 (+34)

Ивано-Франковская область - 7290 (+168)

Кировоградская область - 749 (1)

Киев - 11172 (+227)

Киевская область - 4727 (+42)

Львовская область - 12631 (+183)

Луганская область - 204 (10)

Николаевская область - 893 (+36)

Одесская область - 5408 (+127)

Полтавская область - 594 (+12)

Ровенская область - 8091 (+138)

Сумская область - 1078 (+55)

Тернопольская область - 4116 (+115)

Харьковская область - 6849 (+242)

Херсонская область - 321 (+9)

Хмельницкая область - 1768 (90)

Черновицкая область - 8297 (+189)

Черкасская область - 1200 (25)

Черниговская область - 1314 (+36)

Как сообщалось, на 20 августа в мире зафиксировано 22,5 миллиона случаев заражения, из них 262 тысячи только за прошедшие сутки.

За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте. Украина опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 537 против 89 527.