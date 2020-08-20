В Украине продлили вступитльную кампанию для абитуриентов из ВОТ: детали

В 2020 году для абитуриентов с временно оккупированных территорий украинские вузы предложили упрощенную процедуру вступления, а подачу документов продлили до конца октября. Об этом заявила начальник главного управления высшего образования МОН Украины Светлана Кретович.

"Абитуриент должен связаться любым удобным для него способом связи с образовательным центром учебного заведения, которое он выбрал, сделать определенный запрос, что он хочет поступать именно туда, получить от образовательного центра по электронным средствам связи так называемое приглашение, и это приглашение дает возможность даже не проходить самоизоляцию, и в образовательном центре проходить процедуру упрощенного вступления", - рассказала Кретович.

Она также отметила, что в этом году из коронавируса предусмотрена возможность абитуриентам с ВОТ получить бюджетное место в пределах квоты 2 и после 20 августа. Образовательные центры в этом году будут работать до 23 октября.

"Дети, которые приедут в образовательные центры после 20 августа, будут зачислены на контракт и затем путем перевода будут зачислены на места государственного заказа в рамках той квоты, по каждой специальности в каждом учебном заведении. Там ждут абитуриентов с временно оккупированных территорий на те специальности, где квота 2 еще не исчерпана ", - отметила Кретович.

Однако, по ее словам, упрощенная процедура вступления касается не только абитуриентов с ВОТ, но и тех, которые проживают на линии соприкосновения. Причем фамилии поступающих этих двух категорий будут зашифрованы с целью их безопасности.

"Не только абитуриенты с временно оккупированных территорий имеют возможность вступать через образовательные центры, а также дети, которые проживают и получили полное общее среднее образование на линии соприкосновения. Важный момент, что все фамилии поступающих шифруются, таким образом мы стараемся обеспечить безопасность для семей, которые скорее всего остались на временно оккупированных территориях ", - сказала представительница Минобразования.

Она отметила, что процедура упрощенного вступления касается только тех абитуриентов, которые получили полное общее среднее образование после 2014 года на оккупированных территориях и на линии соприкосновения, а также тех, которые получали его дистанционно, проживая на ВОТ.

Кретович напомнила, что квота 2 для абитуриентов с ВОТ предусматривает от 10% до 20% от общего государственного заказа. После 20 августа эта квота попадает в общий конкурс с последующим ее переводом в госзаказ в пределах этой квоты, а при необходимости квоту будут увеличивать. На сегодня квота 2 составляет почти 13 000 мест в вузах страны.