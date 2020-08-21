21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Сегодня, 21 августа, православная церковь почитает память святителя Мирона-чудотворца.

У Дня Мирона или Мирона-ветрогона церковные корни. Такое название связано с именем святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. Он был земледельцем и отличался особым великодушием и добротой.

Святой Мирон родился на острове Крите, здесь же был и воспитан; он женился в довольно ранней молодости; главным занятием его было земледелие, причем "от пота лица своего" святой Мирон ел хлеб не только сам, но и кормил других, подавая от своих урожаев убогим. Господь благословлял за это труды святого Мирона: размерам подаяний соответствовала величина урожаев.

Святой Мирон был милостив более всех людей, обитавших в той земле: однажды он застал на своем гумне воров, когда они уже до того наполнили мешки житом, что не могли поднять их; святой Мирон вместо того, чтобы подвергнуть их телесному или какому-нибудь иному наказанию, подошел к ним и своими руками пособил поднять мешки на плечи; при этом он строго запретил ворам рассказывать о его поступке.

За свою добродетельную жизнь святой Мирон был сделан пресвитером; в этом сане он ревностно поучал своих пасомых святой жизни христианской, а во время гонения со стороны нечестивого царя Декия горячо убеждал их твердо переносить страдания.

Запреты

Считалось, что в уличной пыли находится нечистая сила, поэтому предки обходили стороной ветряных вихрей.

Запрещено ругаться и сетовать на жизнь вслух, потому что, существовало поверье, что ветер "все слышит" и может навлечь беду на неблагодарного человека.

Влажную уборку стоит перенести. Тот, кто будет мыть полы в доме, может "вымыть" из дома счастье и благополучие.

В этот день не стоит принимать никаких жизненно важных решений и строить планы. Проблемы будут валиться как "домино", одна за другой.

Приметы

По инею узнавали, какой будет урожай в следующем году. Если он появлялся рано, что урожай будет хороший.

Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красному лету стонут.

Сильный ветер сегодня предвещает такую же осень, а буря - ненастный сентябрь.