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Жара или дожди: какой погоды ждать в Украине в ближайшие дни

Жара или дожди: какой погоды ждать в Украине в ближайшие дни
10:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине в пятницу в некоторых областях пройдут кратковременные дожди, в то же время синоптики предупреждают, что 21 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях грозы (I уровень опасности, желтый).

В пятницу ожидается переменная облачность.

Днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, грозы;

погода 21

на остальной территории без осадков. Температура днем 24 - 29°C, в южных и большинстве центральных областей 30 - 35°C; в Карпатах днем 19 - 24°C.

22 августа ночью в Украине, кроме запада и юга, днем в южной части небольшие кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Температура ночью 13 - 18°C, на побережье морей до 22°C; днем 22 - 27°C, на юге и Закарпатье 26 - 31°C.

погода в Украине 21

23 августа синоптики осадков не прогнозируют, только днем на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10 - 15°C, в южной части 14 - 19°C; днем 24 - 29°C, на юге до 31°C.

погода 23 августа

24 - 25 августа в западных, Житомирской, Винницкой, 25 августа и в Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. 

погода 24 августа

Температура ночью 12 - 18°C, на побережье Черного моря до 21°C, на востоке и северо - востоке страны 9 - 15°C; днем 24 - 30°C, в западных, 25 августа и в северных областях - 20 - 26°C.

погода 25 августа

В Киеве и области 21 августа ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Температура днем 24 - 29°CC.

22 - 23 августа тоже прогнозируют переменную облачность, только ночью 22 августа небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура 22 августа ночью 13 - 18°C, днем 22 - 27°C; 23 августа ночью 10 - 15°C, днем 24 - 29°C.

24 - 25 августа в столице и области будет без осадков, 25 августа кратковременный дождь. Температура ночью 12 - 17°C, днем 24 августа 24 - 29°C, 25 августа 21 - 26°C.

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Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
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