Скачать
Суббота, 22.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина достигла нового антирекорда по COVID-19
Украина достигла нового антирекорда по COVID-19
Навального успешно доставили в Германию
Навального успешно доставили в Германию
Bellator 244: украинец Амосов заставил сдаться Леммингера после кровавого раунда (Видео)
Bellator 244: украинец Амосов заставил сдаться Леммингера после кровавого раунда (Видео)
22 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
22 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

22 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

22 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В церкви 22 августа почитают память святого Матфия - одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота.

Святой Матфий родился в Вифлееме. С малых лет был учеником Симеона Богоприимца. После встречи с Христом неотступно везде следовал за ним. После предательства Иуды и Вознесения Господня был избран двенадцатым апостолом и стал проповедовать во многих городах. Неоднократно Господь отводил опасность от Матфия. По возвращении в Иудею святой был схвачен по приказу иудейского первосвященника Анана, осужден и приговорен к смертной казни.

С днем Матфея связывали жуткое поверье: якобы в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко. Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью блюли все связанные с ней обычаи. Например, хозяйки всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы "лишний глаз" не испортил буренку. Чтобы у коровы не пропало молоко, подойник в этот день никогда не ставили ни на стул, ни на кадку.

Молоко 22 августа старались не подавать на стол в первозданном состоянии. Его непременно заквашивали, створаживали или томили в печи. Это делалось также для того, чтобы случайно не сглазить вкус цельного молока. Оттого на столах в этот день у тех крестьян, которые не особо соблюдали пост, появлялось не простое молоко, а топленое, а также ряженка и простокваша. В некоторых местностях из простокваши пекли оладьи - они, как и блины, символизировали солнце и животворящий свет, поэтому хозяйки считали, что оладушки могут отвести беду от буренок.

День Матвея

Погода с этого дня начинала поворачивать на осень и народ подмечал, что дожди после Матвеева дня идут уже не теплыми, как летом, а холодными. С Матвея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. "Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает", - примечали люди.

22 августа хозяйки традиционно сушили огородную зелень на зиму. Укроп и петрушка широко использовались в домашнем хозяйстве как для приготовления пищи, так и для лечения некоторых болезней. На Матвея зелень собирали, мыли в колодезной воде, просушивали на сквозняке в пучках, а потом выкладывали ровным слоем на теплую русскую печь. Сухую зелень хранили в льняных мешочках. Считалось, что лен лучше других материалов сохранит запах и полезные свойства трав.

Что не рекомендуется делать 22 августа:

  • Именно 22 августа нельзя было луну разглядывать, мигрени могли частые начаться.

  • Нельзя руки тереть друг об друга - прибыли не будет.

  • В этот день запрещалось пить травяные настои, потому что они могли стать ядовитыми.

Народные приметы 22 августа

  • Много росы - к жаркому дню.

  • Матфей ненастье подпускает.

  • Если ветер южный и вихревой - зимой много снега будет.

  • На Матвея летний дождь с осенним встречается.

  • С Матвея теплых дождей не ждать до следующей весны.

  • Если ночь ясная, а росы нет - к дождю на следующее утро.

  • На Матвея ненастного всякий труд напрасный.

  • После Матвея мужик на поле не потеет, летний жар отступает, осень кутаться в одежу заставляет.

У кого именины 22 августа?

Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Яков, Иван, Макар, Матвей, Петр, Ирина, Мария.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь": Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
02 Зеленский показал, как умеет играть в баскетбол (Видео)
03 Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
04 Севилья 3:2 Интер: события матча (Видео)
05 Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе сегодня тихо - сводка ООС
На Донбассе сегодня тихо - сводка ООС
Курс валют на 22 августа: почем можно купить евро и доллар
Курс валют на 22 августа: почем можно купить евро и доллар
Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)
The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь