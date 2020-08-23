23 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Сегодня, 23 августа, отмечается народный праздник "Лаврентьев день". 23 августа почитали работников водяной мельницы. Крестьяне несли первый сноп на мельницу, чтобы испечь хлеб из муки нового урожая. Хлеб всегда получался особенно ароматным и вкусным.

В этот день церковь почитает святого Лаврентия Римского. Лаврентий Римский жил в 3 веке и служил в качестве архидиакона римской христианской общины. Он был учеником архидиакона Сикста. Когда Сикст стал римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы. Ему поручили надзор за имуществом церкви и заботу о бедных. Во время гонений на христиан Лаврентия схватили и потребовали отдать сокровища церкви государству. После того, как он отказался это сделать, его подвергли жестоким пыткам, от которых святой и умер.

В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она была тихой и спокойной - осень ожидали безветренной, а зиму - без вьюг и метелей. "Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет", - говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета - начале осени.

23 августа был также праздником мельников. Мельник, как и другие "специалисты", труд которых не был земледельческим, имел особое положение в крестьянской общине. Многие причины обусловили мифологические представления о нем, в которых мельник предстает необычным человеком. Специфическое расположение мельниц, водяных - на реке, пруду или другом водоеме, а ветряных - на высоком месте, но в любом случае - в отдалении от поселения, породило веру в связь мельника с нечистой силой: духами воды и теми, которые заведуют ветрами.

От профессиональных знаний и умений мельника зависело не только качество и количество получаемой из зерна муки, но и долговечность работы мельничной постройки. Неслучайно в народе говорили: "Мельник не бездельник, хоть дела нет, а из рук топор нейдет". Секреты в работе мельника относились простыми людьми к области необычного.

Что не рекомендуется делать 23 августа:

На Лаврентия никто не купался в реках и любых других водоемах - считали, что это к несчастью.

Нельзя убираться в доме. В этот день в него пожалуют добрые духи. Их можно выгнать вместе с сором, если начать мыть или подметать пол, вытирать пыль, чистить сантехнику.

Плохо этот день подходит для готовки: пища подгорит, сам повар порежется или обварится, а посуда побьётся.

Не стоит браться за спицы и иголки. Того, кто будет в это воскресенье шить или вязать, постигнет неудача. И не только в этих занятиях.

В это воскресенье не рекомендуется заниматься маникюром и педикюром. Считается, что вместе с частью ногтевой пластины уйдёт положительная энергетика и здоровье.

Народные приметы 23 августа

Смотри в полдень на воду: коли тиха, то осень будет тихая, а зима без вьюг.

Если в Лаврентьев день стоит сильная жара, то жарко будет всю осень.

Если в этот день идет дождь, то он будет идти всю осень.

Родившимся 23 августа следует носить селенит. Их цвет - розовый.

У кого именины 23 августа?

Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.