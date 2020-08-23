Жара vs грозы: прогноз погоды на День флага

На сегодня, 23 августа, синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду в Украине, но не везде.
"Над Германией-Польшей сейчас висит атмосферный фронт", – проинформировала синоптик Наталия Диденко в своем Facebook-аккаунте.
Согласно ее прогнозам этот фронт доберется западных областей Украины уже сегодня, что приведет к грозам на той территории.
На остальной территории Украины 23-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 23 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск –+26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +24...+26
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +24...+26
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск - +24...+26
Харьков – +25...+27
Киев – +26...+28
Погода 23 августа, фото: meteo.gov.ua
В Киеве в воскресенье температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
В Киевской области - ночью 13-18°, днем 24-29°.
Синоптики предупреждают, что 23 августа в Украине, кроме большинства западных, Полтавской и Днепропетровской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
24-25 августа в западных, днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах западных областей град и шквалы 15-20 м/с.