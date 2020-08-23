Жара vs грозы: прогноз погоды на День флага

В воскресенье, 23 августа, погода в Украине ожидается теплая, 24-29° днем, сухая с переменной облачностью и умеренным ветром.

На сегодня, 23 августа, синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду в Украине, но не везде.

"Над Германией-Польшей сейчас висит атмосферный фронт", – проинформировала синоптик Наталия Диденко в своем Facebook-аккаунте.

Согласно ее прогнозам этот фронт доберется западных областей Украины уже сегодня, что приведет к грозам на той территории.

На остальной территории Украины 23-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 23 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск –+26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +24...+26

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +24...+26

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск - +24...+26

Харьков – +25...+27

Киев – +26...+28

Погода 23 августа, фото: meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

В Киевской области - ночью 13-18°, днем 24-29°.

Синоптики предупреждают, что 23 августа в Украине, кроме большинства западных, Полтавской и Днепропетровской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

24-25 августа в западных, днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах западных областей град и шквалы 15-20 м/с.