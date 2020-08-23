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Медведчук сформулировал три главных врага независимости Украины

Медведчук сформулировал три главных врага независимости Украины
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф
Виктор Медведчук, народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравил всех украинцев с 29-й годовщиной независимости Украины и подвел итоги этого исторического по своей значимости события, которое на всеукраинском референдуме поддержали более 90% граждан страны. В далеком 1991 году оно воспринималось как жизненно важная веха на пути к суверенитету, экономической самостоятельности и процветанию Украины, к благополучию наших граждан.

Однако, согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией RTS с 13 по 16 августа 2020 года, только 47,1% украинцев считают День Независимости праздником.

Политик считает, что такое отношение украинцев к государственному празднику объясняется объективными причинами: "Во-первых, Украина в последние годы стала терять свою независимость и суверенитет. По данным опроса Центра "Социальный мониторинг", проведенного с 8 по 15 августа 2020 года, 48,6% граждан страны не считают Украину независимой. Во-вторых, совершенно очевидно, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались. Так, согласно социологическому опросу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенному с 14 по 19 августа 2020 года, 26,1% респондентов считают, что плохого было больше, чем хорошего. В том, что хорошего было больше, уверены только 24,9%украинцев. 41,6% думают, что негативного было столько же, сколько и позитивного". 

По мнению Медведчука, такое разочарование объясняется в первую очередь экономическими провалами власти, происходившими в последнее время и очевидными даже для нее самой.

"Парламентарии из правящей партии "Слуга народа" позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: "Имею право на ошибку". Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает. Вы стали властью, причем, как никто и никогда в истории Украины, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией. Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация болезненно и ощутимо влияют на все сферы жизни в Украине. Это вынуждает сделать вывод, что в последние годы страной руководят "команды разрушителей и ликвидаторов". И свою бурную деятельность они осуществляют в условиях внешнего управления Украиной и под "чутким" руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной и превращении ее в колонию, что ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом", - такое мнение имеет Виктор Медведчук.

Политик считает, что единственным и неотложным решением, направленным на борьбу с врагами Украины, является установление мира, кардинальное изменение экономического курса страны, пересмотр участия Украины в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ.

"Все это позволит стать на путь возрождения украинской промышленности и восстановления целых отраслей индустрии, сделать востребованным труд высококлассных украинских технических специалистов. Именно такие решения могут спасти наших граждан от нищеты, заложить фундамент восстановления экономики, построения независимой и суверенной страны", - резюмировал народный депутат.

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День Независимости, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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