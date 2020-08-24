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Сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости

Сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости
08:03 Сегодня Телеграф
24 августа 2020 года украинцы празднуют 29-ю годовщину независимости страны.

История праздника

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года - в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР.

В постановлении О Дне провозглашения независимости Украины было написано следующее:

"Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: Считать 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Однако позже эту дату перенесли на 24 августа. Именно 24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Акт провозглашения независимости Украины

В Верховную Раду вносят флаг независимой Украины 24 августа 1991 года

Окончательно День независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 год. С этого дня история Украины изменилась навсегда.

Считать День независимости официальным государственным праздником стали, начиная с 1992 года. Основной закон нашего государства - Конституцию Украины - приняли 28 июня 1996 года. Программа мероприятий на День независимости.

План мероприятий 

Шествие ветеранов

Второй год подряд в центре Киева 24 августа проводится Марш защитников Украины.

Его организацию поддержал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте. Акция декларируется без использования партийной символики и лозунгов.

Ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов пройдут колоннами от Парка им. Шевченко до Европейской площади через Крещатик.

Начало мероприятия в 09:00. Об этом сообщил лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий в своем видеообращении. Также он рассказал, что после шествия ветераны соберутся на протестный митинг у здания Офиса президента.

В Марше защитников примут участие различные общественные и волонтерские организации. Так, ГО “Справа громад” присоединится к шествию отдельной колонной у ст. м. "Университет". Ее возглавит герой Украины, генерал ВСУ Михаил Забродский и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

Официальные мероприятия 

В этом году празднование Дня независимости проходит в особом формате из-за карантинных ограничений. Кабмин утвердил план торжеств с центрами на Софийской и Михайловской площадях Киева, вместо традиционных Майдана и Крещатика. Начало мероприятий в 09:00.

Президент Владимир Зеленский с супругой примут участие в памятной церемонии по погибшим защитникам Украины на площади у Михайловского собора.

Также глава государства вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

Кроме того, 24 августа в столице и городах страны пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

Акция на Европейской площади

После парада защитников на Европейской площади в 13:00 начнется акция "З незалежністю не жартують!". Приглашаются все желающие без ограничений на использование политических лозунгов и символики партий.

Мероприятие организуют "Справа громад" и "Европейская солидарность". В программе запланировано народное вече и рок-концерт с участием OT VINTA и KOZAK SYSTEM.

Транспортные ограничения

В связи с празднованием Дня независимости, в Киеве перекроют несколько центральных улиц. Движение любого вида транспорта 24 августа ограничивается:

  • ул. Трехсвятительская (от ул.Костельной до Михайловской площади);
  • Михайловская площадь;
  • ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)
  • ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)
  • ул. А.Тарасовой;
  • ул. Софиевская (от Михайловского переулка до ул. Владимирской);
  • ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской);
  • Софийская площадь;
  • Рыльский переулок;
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади)
  • ул. Десятинная.

Поздравления мировых лидеров

С 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II.

Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира.

Напомним, в 2019 году День независимости состоялся без парада военной техники. На Майдане прошло "Шествие достоинства" при участии военнослужащих, успешных представителей различных профессий, спортсменов и детей.

Также в прошлом году впервые был организован Марш защитников, в котором приняли участие около 12 тыс. человек, и еще 20 тысяч наблюдали за парадом ветеранов.

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День Независимости, День независимости Украины, 24 августа.

Автор:

Телеграф
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