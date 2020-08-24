Сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости

История праздника

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года - в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР.

В постановлении О Дне провозглашения независимости Украины было написано следующее:

"Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: Считать 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Однако позже эту дату перенесли на 24 августа. Именно 24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

В Верховную Раду вносят флаг независимой Украины 24 августа 1991 года

Окончательно День независимости Украины был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 год. С этого дня история Украины изменилась навсегда.

Считать День независимости официальным государственным праздником стали, начиная с 1992 года. Основной закон нашего государства - Конституцию Украины - приняли 28 июня 1996 года. Программа мероприятий на День независимости.

План мероприятий

Шествие ветеранов

Второй год подряд в центре Киева 24 августа проводится Марш защитников Украины.

Его организацию поддержал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте. Акция декларируется без использования партийной символики и лозунгов.

Ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов пройдут колоннами от Парка им. Шевченко до Европейской площади через Крещатик.

Начало мероприятия в 09:00. Об этом сообщил лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий в своем видеообращении. Также он рассказал, что после шествия ветераны соберутся на протестный митинг у здания Офиса президента.

В Марше защитников примут участие различные общественные и волонтерские организации. Так, ГО “Справа громад” присоединится к шествию отдельной колонной у ст. м. "Университет". Ее возглавит герой Украины, генерал ВСУ Михаил Забродский и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

Официальные мероприятия

В этом году празднование Дня независимости проходит в особом формате из-за карантинных ограничений. Кабмин утвердил план торжеств с центрами на Софийской и Михайловской площадях Киева, вместо традиционных Майдана и Крещатика. Начало мероприятий в 09:00.

Президент Владимир Зеленский с супругой примут участие в памятной церемонии по погибшим защитникам Украины на площади у Михайловского собора.

Также глава государства вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

Кроме того, 24 августа в столице и городах страны пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

Акция на Европейской площади

После парада защитников на Европейской площади в 13:00 начнется акция "З незалежністю не жартують!". Приглашаются все желающие без ограничений на использование политических лозунгов и символики партий.

Мероприятие организуют "Справа громад" и "Европейская солидарность". В программе запланировано народное вече и рок-концерт с участием OT VINTA и KOZAK SYSTEM.

Транспортные ограничения

В связи с празднованием Дня независимости, в Киеве перекроют несколько центральных улиц. Движение любого вида транспорта 24 августа ограничивается:

ул. Трехсвятительская (от ул.Костельной до Михайловской площади);

Михайловская площадь;

ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

ул. А.Тарасовой;

ул. Софиевская (от Михайловского переулка до ул. Владимирской);

ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской);

Софийская площадь;

Рыльский переулок;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади)

ул. Десятинная.

Поздравления мировых лидеров

С 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II.

Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира.

Напомним, в 2019 году День независимости состоялся без парада военной техники. На Майдане прошло "Шествие достоинства" при участии военнослужащих, успешных представителей различных профессий, спортсменов и детей.

Также в прошлом году впервые был организован Марш защитников, в котором приняли участие около 12 тыс. человек, и еще 20 тысяч наблюдали за парадом ветеранов.