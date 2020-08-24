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24 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

24 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

24 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
24 августа православные чтят память священномученика Евпла Катанского, а в народе праздник называется Евпатий Коловрат.

Священномученик Евпл жил во II-III веках и являлся архидиаконом в сицилийском городе Катане (современная Катания). Он был известен тем, что постоянно ходил с Евангелием и распространял христианство среди язычников.

В один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Евпла подвергли многочисленным пыткам, но даже в этом случае он не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер.

В народе в этот день также почитают Евпатия Коловрата. Однако Евпатий – личность скорее легендарная, чем историческая. Согласно преданию, Евпатий жил в XII веке на Руси, был родом из Рязанской области и прославился своими подвигами на воинском поприще. По преданию Евпатий с отрядом в 17 сот человек сразился с монголо-татарской ордой.

День Евпла Катанского или Евпатия Коловрата на Руси считали страшным, наполненным мистики. В старину верили, что 24 августа на болотах можно встретить белого коня, который, по поверью, выходит на поиски своего умершего всадника.

В старину в этот день крестьяне начинали стричь овец, чтобы те успели обрасти новой шерстью до наступления холодов. Шерсть после стрижки высушивали, вычесывали, а после женщины принимались ее прясть. Считалось, что из шерсти, состриженной в это время, получаются самые теплые валенки.

Что нельзя делать 24 августа:

  • В этот день категорически нельзя пить алкоголь. История гласит, что покойные могут прийти и наказать пьяницу.

  • Также не стоит в понедельник ходить на болото и на рыбалку.

  • Если вы находитесь с кем-то в ссоре, не пытайтесь помириться. Считается, что вы поссоритесь ещё больше.

  • Нельзя 24 августа держать кошелёк пустым, иначе вся неделя будет безденежной.

  • Лучше избегать тёмных нарядов. Надев в этот день чёрное, можно притянуть к себе негатив.

Что можно делать 24 августа:

  • В этот день принято ухаживать за домашними животными. Можно вычесывать кошек и собак.

  • 24 августа начинали собирать облепиху и делать из нее варенье.

  • Издревле люди ходили в лес и собирали целебные травы, старались найти ромашку и полынь, чтобы следующий год был удачный.

Приметы на 24 августа:

  • Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через 2-3 дня будет дождь.

  • Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.

  • Погода без ветра – к теплу.

  • Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

  • Красный рассвет – к дождю.

  • Туман над водоемом предвещает тепло в ближайшие дни.

  • Если вороны каркают, то жди ненастья.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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