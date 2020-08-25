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25 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

25 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

25 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
25 августа предки прозвали Фотя Поветенный – в честь святого мученика Фотия, память которого Православная церковь чтит в этот день

25 августа (12 августа по старому стилю) православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия (его племянника).

Святые были родом из Никомидии и жили в III-IV веках. Аникита был военным сановником во времена правления Диоклектиана. Увидев, что император установил орудие пыток для устрашения христиан прямо на городской площади, он воспротивился этому, чем навлек на себя гнев императора.

В народе этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах, такие места именовали поветями (поветка, поветье), отсюда и название праздника – Фотя Поветенний. Также поветью называли нежилую пристройку к дому, для хранения скотского корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей.

Во многих областях 25 августа сеяли озимые. Крестьяне с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Девушкам на выданье полагалось на Фотия ходить в церковь и молиться святому, а перед сном девицы клали под подушку белый платочек в надежде, что явится суженый.

К 25 этому дню поспевает черемуха. Начинался сбор ягоды, из которой делали настойки, варили варенье и компоты, сушили. Женщины также стряпали пироги с начинкой из черемухи.  

Что нельзя сегодня делать:

  • Если вы находитесь на природе, запрещено передавать ребёнку пищу через костёр. Наши предки были уверены в том, что в противном случае он может вырасти вором.

  • Нельзя ссориться с близкими. Это чревато долгой разлукой или даже расставанием. Чтобы этого не случилось, не стоит затевать серьёзный разговор и пытаться выяснить отношения.

  • Не рекомендуется в этот вторник устраивать шумные гулянки, особенно с распитием алкогольных напитков. Считается, что если ослушаться этого запрета предков, начнутся большие проблемы со здоровьем.

  • 25 августа не нужно идти на поводу у своих предрассудков и отказываться от выгодных, но трудоёмких предложений, иначе в течение ближайших нескольких месяцев их не будет.

Народные приметы 25 августа

  • Если с утра на траве изморозь — урожай озимых будет хорошим.

  • Если 25 августа день выдался пасмурным и дождливым — ясных теплых дней ранней осенью будет мало.

  • Если кошка моет шерсть на голове — будет тепло и солнечно.

  • Если на Фотю Поветенного ясно и тепло — уродится белый гриб.

  • Фотя-Поветенный хозяину покоя не даёт — на поветь зовёт.

  • Курительная трубка трещит при курении — к дождю.

  • Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.

  • Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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