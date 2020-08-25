25 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

25 августа предки прозвали Фотя Поветенный – в честь святого мученика Фотия, память которого Православная церковь чтит в этот день

25 августа (12 августа по старому стилю) православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия (его племянника).

Святые были родом из Никомидии и жили в III-IV веках. Аникита был военным сановником во времена правления Диоклектиана. Увидев, что император установил орудие пыток для устрашения христиан прямо на городской площади, он воспротивился этому, чем навлек на себя гнев императора.

В народе этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах, такие места именовали поветями (поветка, поветье), отсюда и название праздника – Фотя Поветенний. Также поветью называли нежилую пристройку к дому, для хранения скотского корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей.

Во многих областях 25 августа сеяли озимые. Крестьяне с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Девушкам на выданье полагалось на Фотия ходить в церковь и молиться святому, а перед сном девицы клали под подушку белый платочек в надежде, что явится суженый.

К 25 этому дню поспевает черемуха. Начинался сбор ягоды, из которой делали настойки, варили варенье и компоты, сушили. Женщины также стряпали пироги с начинкой из черемухи.

Что нельзя сегодня делать:

Если вы находитесь на природе, запрещено передавать ребёнку пищу через костёр. Наши предки были уверены в том, что в противном случае он может вырасти вором.

Нельзя ссориться с близкими. Это чревато долгой разлукой или даже расставанием. Чтобы этого не случилось, не стоит затевать серьёзный разговор и пытаться выяснить отношения.

Не рекомендуется в этот вторник устраивать шумные гулянки, особенно с распитием алкогольных напитков. Считается, что если ослушаться этого запрета предков, начнутся большие проблемы со здоровьем.

25 августа не нужно идти на поводу у своих предрассудков и отказываться от выгодных, но трудоёмких предложений, иначе в течение ближайших нескольких месяцев их не будет.

Народные приметы 25 августа