Адаптивный карантин: в Кабмине могут продлить ограничения до 1 октября

В Кабмине Украины могут продлить адаптивный карантин в стране до 1 октября. Об этом сообщил правительственный источник.

"Вопрос сегодня обсуждался, предварительно дата продления - 1 октября", - сообщили в правительстве.

В то же время власти подчеркнули, что проекта решения пока нет, неизвестно, будет ли оно приниматься на заседании правительства в ближайшею среду или позже.

По словам Виктора Ляшко, больницы не заинтересованы в том, чтобы "накручивать" количество пациентов, а показатели перестраховывают друг друга.

Ранее, попавшие в красную зону Черновцы отказались усиливать карантинные ограничения.

Также сообщалось, что Верховная рада Украины объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.