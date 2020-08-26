Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
Дожди с грозами: чем "удивит" погода на этой неделе
Дожди с грозами: чем "удивит" погода на этой неделе
Динамо - Шахтер: видео голов и обзор Суперкубка Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: видео голов и обзор Суперкубка Украины (Видео)
26 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
26 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

26 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

26 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:53 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
26 августа православная церковь чтит память епископа Тихона Задонского, которого считали важным просветителем в 18 веке.

Церковь в этот день вспоминает преставление и второе обретение мощей Воронежского епископа Тихона (имя при рождении – Тимофей Соколов).

Родился святой в бедной семье. Рано потеряв отца, сам порой работал лишь за еду. Благодаря стараниям матери и старшего брата поступил в духовную школу в Новгороде. Затем была семинария, где он получил новую фамилию – Соколов. 14 лет провел в учении. После этого преподавал в Тверской семинарии богословие на русском языке, а не на латыни, как было принято. К нему на лекции приходило много желающих. В возрасте 34 лет принял монашеский постриг и стал именоваться Тихоном.

Пройдя тяжелый и интересный жизненный путь, этот святой был викарием Новгородской епархии, Епископом Кексгольмским и Ладожским, затем Воронежским и Елецким. После себя оставил немало трудов. Выйдя на покой, поселился в Задонском монастыре, где и скончался. (Источник: «Новый Путь»).

Прозвище «Страстной» святой Тихон получил из-за того, что в этот день совершаются празднования в честь «Страстной» иконы Божьей матери. Своё название святой образ получил из-за того, что на нём изображены ангелы с орудиями страстей Господних (копьё, гвозди, крест и губка).

26 августа наши предки молились святому Тихону об умиротворении души. В этот день они ходили в церковь и заказывали молебен. Святой также считается спасителем от депрессии и беснования.

День посвящали уборке и проветриванию дворовых построек перед тем, как туда будет положен урожай.

Что нельзя делать 26 августа:

  • Категорически нельзя придаваться в этот день унынию и грусти.

  • Нельзя сплетничать, обсуждать других и конфликтовать с другими.

  • Лучше не начинать новых дел: будет сложно, а результат окажется не таким, как было задумано.

  • В эту среду лучше не ходить по грибы. Считается, что урожай будет или скудным, или нехорошим.

  • 26 августа лучше отложить подписание контрактов, старт новых проектов, приобретение жилья и смену работы.

Что можно делать 26 августа:

  • День подходит для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях с окружающими. Постарайтесь забыть прошлое и помириться в теми людьми, с которыми вы в ссоре.

  • Можно посвятить время генеральной уборке: помойте полы, окна, постирайте грязные вещи.

  • Также в этот день рекомендуется заняться приготовлением закруток на зиму и сходить в лес.

  • Тихону Задонскому можно помолиться об успокоении души.

Народные приметы 26 августа:

  • Если над лесом стоит густой туман — урожай грибов будет отменным.

  • Если 26 августа много грибов уродилось, так и хлеба будет много.

  • Если сова всю ночь ухает — скоро погода переменится.

  • Если ветер еле дует — ближайшие дни будут тихими, а если ураганом носится — жди дождливый и ненастный сентябрь.

  • После малого дождя туман над землей стелется — к ненастной погоде.

  • Угли в костре быстро покрываются золой — к улучшению погоды.

  • Мерцающая луна — к дождю.

  • Листья на березе пожелтели — ожидай заморозков.

  • Фазан с вечера прячется в кустах — к дождю и ветру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
04 Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
05 "Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
Отравление Навального: США готовы помочь в расследовании
СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем
СМИ: в США могут признать геноцидом притеснения уйгуров Китаем
Вакцина от COVID-19: Китай начал испытания на людях
Вакцина от COVID-19: Китай начал испытания на людях
Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули &quot;под капот&quot; новых флагманов Samsung
Ремонт простым не будет: специалисты iFixit заглянули "под капот" новых флагманов Samsung
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь