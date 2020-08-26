26 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

26 августа православная церковь чтит память епископа Тихона Задонского, которого считали важным просветителем в 18 веке.

Церковь в этот день вспоминает преставление и второе обретение мощей Воронежского епископа Тихона (имя при рождении – Тимофей Соколов).

Родился святой в бедной семье. Рано потеряв отца, сам порой работал лишь за еду. Благодаря стараниям матери и старшего брата поступил в духовную школу в Новгороде. Затем была семинария, где он получил новую фамилию – Соколов. 14 лет провел в учении. После этого преподавал в Тверской семинарии богословие на русском языке, а не на латыни, как было принято. К нему на лекции приходило много желающих. В возрасте 34 лет принял монашеский постриг и стал именоваться Тихоном.

Пройдя тяжелый и интересный жизненный путь, этот святой был викарием Новгородской епархии, Епископом Кексгольмским и Ладожским, затем Воронежским и Елецким. После себя оставил немало трудов. Выйдя на покой, поселился в Задонском монастыре, где и скончался. (Источник: «Новый Путь»).

Прозвище «Страстной» святой Тихон получил из-за того, что в этот день совершаются празднования в честь «Страстной» иконы Божьей матери. Своё название святой образ получил из-за того, что на нём изображены ангелы с орудиями страстей Господних (копьё, гвозди, крест и губка).

26 августа наши предки молились святому Тихону об умиротворении души. В этот день они ходили в церковь и заказывали молебен. Святой также считается спасителем от депрессии и беснования.

День посвящали уборке и проветриванию дворовых построек перед тем, как туда будет положен урожай.

Что нельзя делать 26 августа:

Категорически нельзя придаваться в этот день унынию и грусти.

Нельзя сплетничать, обсуждать других и конфликтовать с другими.

Лучше не начинать новых дел: будет сложно, а результат окажется не таким, как было задумано.

В эту среду лучше не ходить по грибы. Считается, что урожай будет или скудным, или нехорошим.

26 августа лучше отложить подписание контрактов, старт новых проектов, приобретение жилья и смену работы.

Что можно делать 26 августа:

День подходит для того, чтобы разобраться во взаимоотношениях с окружающими. Постарайтесь забыть прошлое и помириться в теми людьми, с которыми вы в ссоре.

Можно посвятить время генеральной уборке: помойте полы, окна, постирайте грязные вещи.

Также в этот день рекомендуется заняться приготовлением закруток на зиму и сходить в лес.

Тихону Задонскому можно помолиться об успокоении души.

Народные приметы 26 августа: