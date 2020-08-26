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Дожди с грозами: чем "удивит" погода на этой неделе

Дожди с грозами: чем "удивит" погода на этой неделе
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В среду, 26 августа, в Украине местами значительные дожди, температура днем ​​26-31°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"26 августа ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, днем местами в северо - восточной части кратковременные дожди (ночью на Киевщине и Черниговщине местами значительные), местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо - западный, днем в западных и восточных областях юго - западный, 5 - 10 м/с. Температура ночью 11 - 16°C, в южной части 16 - 20°C, днем в западных, северных, большинстве центральных областей 21 - 26°C, на остальной территории 26 - 31°C", - говорится в сообщении. 

Также синоптики предупредили, что 26 - 28 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

26августа

В Киеве 26 августа ночью ожидается значительный дождь, днем без осадков. Температура ночью 14 - 16°C, днем 22 - 24°C. На Киевщине ночью умеренный, местами значительный дождь; днем без осадков. Температура ночью 11 - 16°C, днем 21 - 26°C.

прогноз погоды

27 августа в западных, северных областях, днем местами и на Винниччине, Черкасщине и Полтавщине, 28 августа в северо - восточной части страны небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер юго - западный с переходом в северо - западный, 7 - 12 м/с, 27 августа в западных областях местами порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью 10 - 15°C, в южной части 14 - 19°C; днем в западных и северных областях 19 - 24°C, на остальной территории 23 - 28°C, 27 августа в южной части 27 - 32°C. 

погода

В Киеве и в Киевской области 27 августа ночью местами, днем повсюду небольшой кратковременный дождь; 28 августа без осадков. Температура ночью 10 - 15°C, днем 19 - 24°C. 

29 августа погода

29 августа в Украине ночью ожидается 8 - 13°C, на юге 14 - 20°C, днем 24 - 30°C, в северных областях 21 - 26°C; 30 августа ночью 13 - 18°C, в южной части до 22°C, днем 28 - 34°C. 

погода 30 августа

В Киеве и столичном регионе 29 - 30 августа без осадков. Температура 29 августа ночью 8 - 13°C, днем 21 - 26°C; 30 августа ночью 13 - 18°C, днем 28 - 33°C.

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Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
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