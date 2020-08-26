В Кабмине планируют запретить работу ночных клубов

Сегодня правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений.

Это не касается заведений питания.

Фактически, мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек, и тех развлекательных заведений, где совершенно не соблюдаются карантинные условия и карантинные требования", - сказал Шмыгаль.

Он призвал полицию к максимально жестким мерам относительно таких заведений.

Напомним, Кабмин Украины продлит адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020г. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Также сообщалось, что в Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.