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В Кабмине планируют запретить работу ночных клубов

В Кабмине планируют запретить работу ночных клубов
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
Сегодня правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений.

Это не касается заведений питания.

Фактически, мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек, и тех развлекательных заведений, где совершенно не соблюдаются карантинные условия и карантинные требования", - сказал Шмыгаль. 

Он призвал полицию к максимально жестким мерам относительно таких заведений.

Напомним, Кабмин Украины продлит адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020г. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Также сообщалось, что в Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Украина, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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