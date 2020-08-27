Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заместитель Помпео на встрече с Зеленским: США являются стратегическим партнером Украины
Заместитель Помпео на встрече с Зеленским: США являются стратегическим партнером Украины
СМИ: Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили веществом одного класса
СМИ: Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили веществом одного класса
Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси
Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси
27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Народный праздник "Михей Тиховей" отмечается 27 августа. В церковном календаре это день почитания Михея Морасфитянина, одного из 12 малых пророков. В этот день по силе ветра судили о предстоящей погоде.

Михей считается "малым" библейским пророком. Он жил в Иудее в 8 веке до нашей эры. Был автором пророческой книги, а также основоположником тенденции упрощать суть иудаизма. Считается, что Михей первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров. Однако, встречается у него и пророчество, внушающее надежду, - о пришествии Мессии.

Известно, что в этот день дули достаточно сильные ветра, по которым люди судили о погоде на следующие дни. Наши предки старались к Михею закончить все работы в поле. Помогали и тем, у кого не было мужчины в доме - вдовам и сиротам. На полях 27 августа уже можно было сеять озимые. По астрономическому календарю наступала осень. С деревьев уже падали листья, а воздух с каждым днем становился все прохладнее.

Тиховеем этот день прозвали потому, что было принято наблюдать за ветром: если он был тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен - следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: "Тихий ветер в сад - сухая осень в лес"; "Михеев день с Бабьим летом бурей-ветром перекликаются".

День Михея Тиховея

На Михея по обыкновению чествовали каменщиков - строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором, помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. Каменщиков почитали и даже побаивались, ведь если им не угодить, они могли сотворить с хозяином злую шутку - например, заложить в печную трубу гусиное перышко. В этом случае каждый раз, когда станут топить печь, она будет "стонать" и пугать домочадцев.

Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты

После Михея завершался Успенский пост и начинался осенний мясоед. В эту пору играли заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день был последней возможностью посвататься к понравившейся девушке.

Что не рекомендуется делать 27 августа:

  • Воздержитесь от употребления алкоголя. Считается, что это навлекает беду и крупные финансовые потери.

  • Не кричите и не повышайте голос. В Михеев день лучше соблюдать тишину.

  • Никому не рассказывайте о плохих снах, иначе они могут сбыться.

  • Не рекомендуется в эту дату брать и отдавать деньги. Все операции, связанные с финансами, лучше перенести на другой день.

Народные приметы 27 августа

  • Если 27 августа ветер сильный, то сентябрь будет дождливым.

  • Тихий ветер в сад - сухая осень в лес.

  • Северный ветер - к хорошему урожаю ржи.

  • Если на Михея журавли не полетели - значит зима будет поздней, если же сорвались - быть морозу в середине осени.

  • Михеев день Успенский пост кончает, с бабьим летом бурей-ветром перекликается.

У кого именины 27 августа?

Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Михей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никакой мистики и толкований: ученые подтвердили, что сны - это всего лишь отражения реальной жизни
02 Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
03 Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война
04 Ситуация на Донбассе и протесты в Беларуси: Зеленский и Помпео поговорили по телефону
05 Итоги 26 августа: Закрытие границ, новый глава Укрзализныци и карантин до ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США нанесли авиаудар по боевикам &quot;Аш-Шабаб&quot; в Сомали
США нанесли авиаудар по боевикам "Аш-Шабаб" в Сомали
Ситуация в зоне ООС - где боевики нарушили перемирие
Ситуация в зоне ООС - где боевики нарушили перемирие
Журналист &quot;принес&quot; коронавирус в парламент Южной Кореи: здание закроют на день
Журналист "принес" коронавирус в парламент Южной Кореи: здание закроют на день
Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь