27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Народный праздник "Михей Тиховей" отмечается 27 августа. В церковном календаре это день почитания Михея Морасфитянина, одного из 12 малых пророков. В этот день по силе ветра судили о предстоящей погоде.

Михей считается "малым" библейским пророком. Он жил в Иудее в 8 веке до нашей эры. Был автором пророческой книги, а также основоположником тенденции упрощать суть иудаизма. Считается, что Михей первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров. Однако, встречается у него и пророчество, внушающее надежду, - о пришествии Мессии.

Известно, что в этот день дули достаточно сильные ветра, по которым люди судили о погоде на следующие дни. Наши предки старались к Михею закончить все работы в поле. Помогали и тем, у кого не было мужчины в доме - вдовам и сиротам. На полях 27 августа уже можно было сеять озимые. По астрономическому календарю наступала осень. С деревьев уже падали листья, а воздух с каждым днем становился все прохладнее.

Тиховеем этот день прозвали потому, что было принято наблюдать за ветром: если он был тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен - следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: "Тихий ветер в сад - сухая осень в лес"; "Михеев день с Бабьим летом бурей-ветром перекликаются".

На Михея по обыкновению чествовали каменщиков - строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором, помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. Каменщиков почитали и даже побаивались, ведь если им не угодить, они могли сотворить с хозяином злую шутку - например, заложить в печную трубу гусиное перышко. В этом случае каждый раз, когда станут топить печь, она будет "стонать" и пугать домочадцев.

После Михея завершался Успенский пост и начинался осенний мясоед. В эту пору играли заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день был последней возможностью посвататься к понравившейся девушке.

Что не рекомендуется делать 27 августа:

Воздержитесь от употребления алкоголя. Считается, что это навлекает беду и крупные финансовые потери.

Не кричите и не повышайте голос. В Михеев день лучше соблюдать тишину.

Никому не рассказывайте о плохих снах, иначе они могут сбыться.

Не рекомендуется в эту дату брать и отдавать деньги. Все операции, связанные с финансами, лучше перенести на другой день.

Народные приметы 27 августа

Если 27 августа ветер сильный, то сентябрь будет дождливым.

Тихий ветер в сад - сухая осень в лес.

Северный ветер - к хорошему урожаю ржи.

Если на Михея журавли не полетели - значит зима будет поздней, если же сорвались - быть морозу в середине осени.

Михеев день Успенский пост кончает, с бабьим летом бурей-ветром перекликается.

У кого именины 27 августа?

Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Михей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.