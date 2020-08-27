У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Женщина с именем Ева обладает волевым характером, который дополняется способностью контролировать себя в любой ситуации. Ей присущи такие качества как уравновешенность, сдержанность, настойчивость и внимательность.
Ева имеет свой, отличающийся от других, взгляд на все, что может происходить в жизни, а также у нее всегда приоритетным является собственное мнение по разным вопросам, которое не зависит от того, что могут думать другие.
Такая женщина имеет повышенный уровень интеллекта. Если какое-нибудь предприятие покажется для нее сомнительным в плане морали или закона, она никогда не ввяжется в него.
Женщина с именем Ева, как правило, владеет гибким и изворотливым умом. Ева разумна: она доверяет фактам и логике больше, чем своей интуиции. Она старается сама планировать и строить свою жизнь и определять в ней ценности. Что касается карьеры, Ева нередко может стать профессионалом высшего класса в медицине, лингвистике, может быть педагогом либо специалистом по моделированию и пошиву одежды. Хорошо проявляет себя на административно-канцелярской работе.
Когда дело касается любви, свойственные ей логичность и рационализм отступают на второй план. Теперь это ласковая, нежная, веселая женщина, с ней никогда не станет скучно. В спутники жизни Ева чаще всего выбирает мужчину с таким же характером и темпераментом, как и у нее. Она не терпит рядом с собой холодных партнеров. Замуж она не выйдет пока не найдет человека, который бы полностью соответствовал ее идеалам. Часто бывает, что первый брак Евы может стать не совсем удачным.
В семье она - глава, но это главенство она осуществляет тактично. Женщина с таким именем прекрасная гостеприимная хозяйка и превосходный кулинар, который не раз порадует своими съедобными шедеврами не только семью, но и гостей. От этого муж постоянно без ума от своей жены. Обычно семейная жизнь Евы всегда приносит ей счастье и длится долгие годы. Однако жить со свекровью она не желает и старается свить семейное гнездо вне родительского дома мужа.
Часто Ева может быть строгой к другим людям, принципиальной, даже немного конфликтной, а иногда даже невозможно предсказать, как она поведет себя через минуту. Но в то же время она достаточно веселая и общительная.
Поздравления с именинами Евы
Имя Ева значит "жизнь",
Видно, это неспроста,
Ты ведь - девушка-сюрприз,
Есть и ум, и красота!
Ты прекрасна, как звезда,
Словно роза, хороша,
Будь же счастлива всегда,
И пускай поет душа!
Дорогая моя Ева,
В это светлое мгновение
Я желаю тебе счастья,
Радости и вдохновения.
Чтоб от чувств стучало сердце
И кружилась голова,
Чтоб всегда жила ты, Ева,
В окружении добра.
Пусть сбываются желания,
Будет все, как хочешь ты,
Манят пусть к высоким взлетам
Твои дерзкие мечты.
Сногсшибательная Ева,
Счастья в каждый твой денёк!
Будь по жизни королевой,
Вызывай у всех восторг!
И любимицей удачи
Оставайся навсегда,
Чтобы важные задачи
Разрешались без труда!
Не направо, не налево,
Нет тебя прекрасней, Ева,
Ты, красотка - идеал,
Тебе - миллион похвал.
Пусть, счастливым для тебя,
Станет каждый день календаря,
Поздравления скорее принимай,
И дерзай, твори, стремись, мечтай!
Великолепна, просто королева,
Ты красотой легко затмишь рассвет,
Прими сегодня поздравленья, Ева,
Добра тебе на много-много лет!
Всегда такой манящей оставайся,
Пусть смех, не умолкая, твой звенит,
А жизнь до края переполнит счастье,
И каждый день безоблачно летит!
Темпераментная Ева,
Твой характер волевой
Выдает - ты - королева!
Восхищаюсь я тобой!
Так успешно добивайся
Всех желанных, нужных благ,
Веселись и наслаждайся
Этой жизнью, только так!