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У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф
Сегодня, 27 августа, свои именины отмечает Ева. Происходит от древнееврейского имени Хава, означающего "дающая жизнь", "жизнь". В современном контексте его можно перевести как "живая", "подвижная", "озорная".

Женщина с именем Ева обладает волевым характером, который дополняется способностью контролировать себя в любой ситуации. Ей присущи такие качества как уравновешенность, сдержанность, настойчивость и внимательность.

Ева имеет свой, отличающийся от других, взгляд на все, что может происходить в жизни, а также у нее всегда приоритетным является собственное мнение по разным вопросам, которое не зависит от того, что могут думать другие.

Такая женщина имеет повышенный уровень интеллекта. Если какое-нибудь предприятие покажется для нее сомнительным в плане морали или закона, она никогда не ввяжется в него.

Женщина с именем Ева, как правило, владеет гибким и изворотливым умом. Ева разумна: она доверяет фактам и логике больше, чем своей интуиции. Она старается сама планировать и строить свою жизнь и определять в ней ценности. Что касается карьеры, Ева нередко может стать профессионалом высшего класса в медицине, лингвистике, может быть педагогом либо специалистом по моделированию и пошиву одежды. Хорошо проявляет себя на административно-канцелярской работе.

Когда дело касается любви, свойственные ей логичность и рационализм отступают на второй план. Теперь это ласковая, нежная, веселая женщина, с ней никогда не станет скучно. В спутники жизни Ева чаще всего выбирает мужчину с таким же характером и темпераментом, как и у нее. Она не терпит рядом с собой холодных партнеров. Замуж она не выйдет пока не найдет человека, который бы полностью соответствовал ее идеалам. Часто бывает, что первый брак Евы может стать не совсем удачным.

В семье она - глава, но это главенство она осуществляет тактично. Женщина с таким именем прекрасная гостеприимная хозяйка и превосходный кулинар, который не раз порадует своими съедобными шедеврами не только семью, но и гостей. От этого муж постоянно без ума от своей жены. Обычно семейная жизнь Евы всегда приносит ей счастье и длится долгие годы. Однако жить со свекровью она не желает и старается свить семейное гнездо вне родительского дома мужа.

Часто Ева может быть строгой к другим людям, принципиальной, даже немного конфликтной, а иногда даже невозможно предсказать, как она поведет себя через минуту. Но в то же время она достаточно веселая и общительная.

Поздравления с именинами Евы

Имя Ева значит "жизнь",

Видно, это неспроста,

Ты ведь - девушка-сюрприз,

Есть и ум, и красота!

 

Ты прекрасна, как звезда,

Словно роза, хороша,

Будь же счастлива всегда,

И пускай поет душа!

Дорогая моя Ева,

В это светлое мгновение

Я желаю тебе счастья,

Радости и вдохновения.

 

Чтоб от чувств стучало сердце

И кружилась голова,

Чтоб всегда жила ты, Ева,

В окружении добра.

 

Пусть сбываются желания,

Будет все, как хочешь ты,

Манят пусть к высоким взлетам

Твои дерзкие мечты.

Сногсшибательная Ева,

Счастья в каждый твой денёк!

Будь по жизни королевой,

Вызывай у всех восторг!

 

И любимицей удачи

Оставайся навсегда,

Чтобы важные задачи

Разрешались без труда!

Не направо, не налево,

Нет тебя прекрасней, Ева,

Ты, красотка - идеал,

Тебе - миллион похвал.

 

Пусть, счастливым для тебя,

Станет каждый день календаря,

Поздравления скорее принимай,

И дерзай, твори, стремись, мечтай!

Великолепна, просто королева,

Ты красотой легко затмишь рассвет,

Прими сегодня поздравленья, Ева,

Добра тебе на много-много лет!

 

Всегда такой манящей оставайся,

Пусть смех, не умолкая, твой звенит,

А жизнь до края переполнит счастье,

И каждый день безоблачно летит!

Темпераментная Ева,

Твой характер волевой

Выдает - ты - королева!

Восхищаюсь я тобой!

 

Так успешно добивайся

Всех желанных, нужных благ,

Веселись и наслаждайся

Этой жизнью, только так!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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