В Украине внедрили онлайн-гида по государственным услугам

Минцифры запустило в работу онлайн-гид по всем государственным услугам, предоставляемым органами исполнительной власти и местного самоуправления.

В Украине появился новый онлайн-сервис, осуществляющий функции гида по государственным услугам.

Презентацию новинки Министерство цифровой трансформации провело в Укринформе.

"Мы представляем сегодня фантастический и уникальный гид по государственным услугам, который запускаем совместно: Министерство цифровой трансформации и еще 39 органов государственной власти, которые вместе работали с нами и заполняли его", - отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Гид размещен на портале "Дия", сейчас на этом онлайн-сервисе есть информация относительно около тысячи государственных услуг - о месте, способе, сроке, стоимости, результатых получения услуг, а также необходимые документы и способ обжалования их результатов.

"Если человек не нашел свою услугу, потому что она какая-то специфическая и не популярна путем предоставления ограниченному кругу лиц, то просим сообщить об этом. Мы обязательно донаполним гид и сообщим вам", - отметила Рабчинская.

Как сообщили в Минцифры, услуги сортируются по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди самых популярных - социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, транспорт, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.

Также для гида разработали раздел из 36 жизненных событий - среди них, в частности, ответы на вопрос "Я хочу получить паспортные услуги", "Я хочу защитить свою интеллектуальную собственность" и др.

"Поставщиками услуг являются более 80 центральных органов власти, областные государственные администрации. И гражданину разобраться, какой именно орган предоставляет ту или иную услугу, очень трудно. На сегодняшний день уже есть единственный ресурс, на котором собраны все необходимые данные", - добавил президент Фонда Восточная Европа, партнера проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" Виктор Лях.

Проект реализован благодаря поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и при содействии проекта SURGe, финансируемого правительством Канады.

Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.