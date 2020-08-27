Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 к зиме
ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 к зиме
Украинцам могут вернуть жесткий карантин
Украинцам могут вернуть жесткий карантин
Молодежная сборная Украины сыграет в Хельсинки
Молодежная сборная Украины сыграет в Хельсинки
Первые "живые" фото Xiaomi Mi 10T Pro утекли в сеть
Первые "живые" фото Xiaomi Mi 10T Pro утекли в сеть

В Украине внедрили онлайн-гида по государственным услугам

В Украине внедрили онлайн-гида по государственным услугам
15:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Минцифры запустило в работу онлайн-гид по всем государственным услугам, предоставляемым органами исполнительной власти и местного самоуправления. 

В Украине появился новый онлайн-сервис, осуществляющий функции гида по государственным услугам.

Презентацию новинки Министерство цифровой трансформации провело в Укринформе.

"Мы представляем сегодня фантастический и уникальный гид по государственным услугам, который запускаем совместно: Министерство цифровой трансформации и еще 39 органов государственной власти, которые вместе работали с нами и заполняли его", - отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Проект по взаимодействию власти и общества: в Украине запустят онлайн-платформу

Гид размещен на портале "Дия", сейчас на этом онлайн-сервисе есть информация относительно около тысячи государственных услуг - о месте, способе, сроке, стоимости, результатых получения услуг, а также необходимые документы и способ обжалования их результатов.

"Если человек не нашел свою услугу, потому что она какая-то специфическая и не популярна путем предоставления ограниченному кругу лиц, то просим сообщить об этом. Мы обязательно донаполним гид и сообщим вам", - отметила Рабчинская.

Как сообщили в Минцифры, услуги сортируются по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди самых популярных - социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, транспорт, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.

В Минцифры рассказали, когда заработает услуга еМалятко онлайн

Также для гида разработали раздел из 36 жизненных событий - среди них, в частности, ответы на вопрос "Я хочу получить паспортные услуги", "Я хочу защитить свою интеллектуальную собственность" и др.

"Поставщиками услуг являются более 80 центральных органов власти, областные государственные администрации. И гражданину разобраться, какой именно орган предоставляет ту или иную услугу, очень трудно. На сегодняшний день уже есть единственный ресурс, на котором собраны все необходимые данные", - добавил президент Фонда Восточная Европа, партнера проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" Виктор Лях.

Проект реализован благодаря поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и при содействии проекта SURGe, финансируемого правительством Канады.

Минцифры: Кабмин поддержал создание совета по вопросам цифрового развития

Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Госуслуги, Минцифры.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никакой мистики и толкований: ученые подтвердили, что сны - это всего лишь отражения реальной жизни
02 Протесты в США: 17-летний подросток застрелил двух протестующих (Видео 18+)
03 27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
05 Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Египет снова открывает пирамиды для туристов
Египет снова открывает пирамиды для туристов
Ляшко назвал три города, которые под угрозой вспышки COVID-19
Ляшко назвал три города, которые под угрозой вспышки COVID-19
Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
&quot;Лелею это время&quot;: беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик
"Лелею это время": беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь