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28 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

28 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
07:52 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
По церковному календарю ежегодно 28 августа справляют Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы - день окончания земной жизни Святой Девы Марии, Матери Иисуса Христа, ее уход на небо.

Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил и предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро, и в знак подтверждения своего присутствия и правдивости сказанного подарил ей пальмовую ветвь.

В указанный день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Матери Божией. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и унес тело и душу Богородицы на небеса.

Успение Пресвятой Богородицы

Для многих людей празднование дня смерти Божьей Матери может выглядеть странным, ведь этот день связан с печалью, болью и потерями. Однако христианская вера рассматривает смерть как испытание, которое каждый должен пройти, чтобы перейти в вечную жизнь. Поэтому церковь называет этот день именно успением, а не смертью. Соответственно, Успение Богородицы считается праздником, а не поводом для грусти, ведь Богоматерь воссоединилась со своим сыном.

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Что не рекомендуется делать 28 августа:

  • Нельзя заниматься домашней работой - убирать, стирать, шить;

  • Брать в руки острые предметы, хлеб, например, ломают руками;

  • Варить пищу, это якобы влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем;

  • Устраивать громкие гуляния;

  • Ругаться и ссориться;

  • Желать кому-то зла - оно непременно вернется к вам;

  • Разводить огонь - так можно привлечь беду;

  • Ходить босиком на Успение - якобы так можно собрать все болезни;

  • Молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, чтобы не испортить судьбу;

  • Нельзя надевать старую или неудобную обувь, потому что если натрете ноги в этот день, то весь жизненный путь будет в мозолях.

Народные приметы 28 августа

  • Если до Успения землю распахать, то можно успеть еще одну копну пожать.

  • Появилась радуга на небе - примета к тому, что осень будет теплой.

  • Хорошая погода - Бабье лето будет прохладным.

  • Много паутины - примета на 28 августа к тому, что зима будет морозной и малоснежной.

У кого именины 28 августа?

Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор, Мария.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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