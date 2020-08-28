28 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Праздник Успения Пресвятой Богородицы - день окончания земной жизни Святой Девы Марии, Матери Иисуса Христа, ее уход на небо.
Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил и предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро, и в знак подтверждения своего присутствия и правдивости сказанного подарил ей пальмовую ветвь.
В указанный день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Матери Божией. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и унес тело и душу Богородицы на небеса.
Для многих людей празднование дня смерти Божьей Матери может выглядеть странным, ведь этот день связан с печалью, болью и потерями. Однако христианская вера рассматривает смерть как испытание, которое каждый должен пройти, чтобы перейти в вечную жизнь. Поэтому церковь называет этот день именно успением, а не смертью. Соответственно, Успение Богородицы считается праздником, а не поводом для грусти, ведь Богоматерь воссоединилась со своим сыном.
Что не рекомендуется делать 28 августа:
Нельзя заниматься домашней работой - убирать, стирать, шить;
Брать в руки острые предметы, хлеб, например, ломают руками;
Варить пищу, это якобы влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем;
Устраивать громкие гуляния;
Ругаться и ссориться;
Желать кому-то зла - оно непременно вернется к вам;
Разводить огонь - так можно привлечь беду;
Ходить босиком на Успение - якобы так можно собрать все болезни;
Молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, чтобы не испортить судьбу;
Нельзя надевать старую или неудобную обувь, потому что если натрете ноги в этот день, то весь жизненный путь будет в мозолях.
Народные приметы 28 августа
Если до Успения землю распахать, то можно успеть еще одну копну пожать.
Появилась радуга на небе - примета к тому, что осень будет теплой.
Хорошая погода - Бабье лето будет прохладным.
Много паутины - примета на 28 августа к тому, что зима будет морозной и малоснежной.
У кого именины 28 августа?
Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор, Мария.